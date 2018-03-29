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29.03.2018
Салiдарнасць
Рига выделит помощь семьям погибших в «Зимней вишне». Названа сумма в евро

Латышское общество неоднозначно восприняло благородное намерение властей.

Как сообщил в Фейсбуке мэр Риги Нил Ушаков, депутаты Рижской думы выступили с инициативой оказать помощь семьям, потерявших близких в страшной трагедии в Кемерово, в размере 50 000 евро. В четверг это решение будет рассмотрено на Финансовом комитете.

В соцсети латыши обсуждают инициативу народных избранников. Приведем несколько комментариев.

«Хоть один человеческий поступок в отношении соседнего государства».

«Пенсионеры считают копейки и не вылазят из социалок, пособие на ребёнка-инвалида составляет 109 евро без намёка на повышение (хотя в той же Украине это пособие повышают ежеквартально), детские - прибавка на второго ребёнка 10 евро (спасибо, можно в Мак сходить с детьми, купить три хэппи мила), тысячные очереди многодетных семей и семей с детьми-инвалидами на социальное жильё...

Уверена, власти России могут оказать финансовую поддержку своим гражданам. А наше государство, выделяя 50 000, может позаботиться о своих, которые может подобным образом и не пострадали, но реально нуждаются?! Как бы ни были благородны порывы, но как-то сразу поднимается наболевшее».

«Помогать всегда надо. Только в данном случае, кроме помощи соседям, надо дать приказ проверить все такого рода объекты в Риге и во всей Латвии. Выводы надо делать из случившегося».

«Этим семьям выделят очень большие суммы их правительство, да и деньги эти не вернут им родных. Лучше бы направили нуждающимся здесь. Выглядит как популизм».

«Читаю комментарии и ужасаюсь... «Лучше бы о благосостояния Латвии подумали». Народ, очнитесь, погибли дети. Не дай Бог, такая беда случилась бы у нас, вы бы тоже говорили: лучше бы дороги починили?»

Напомним, власти Кузбасса обещают выплатить компенсациях пострадавшим — по миллиону рублей за погибшего.

Совладелец ТЦ «Зимняя вишня», компания «Кондитерус ком», выплатит по три миллиона рублей компенсации семьям погибших при пожаре в Кемерово.

«Жизнь наших детей бесценна, урод! Миллион за ребенка — вам не стыдно?»

Днем 25 марта в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» возник пожар, в котором , погибли 64 человека (более 40 из них — дети). Еще 52 человека пострадали, 12 из них госпитализировали.

 
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