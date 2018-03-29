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29.03.2018
Петр Гайдук
Лукашенко заявил, что Абхазию «превратили непонятно во что». Правда или нет?

Во время визита в Грузию Александр Лукашенко критично высказался о ситуации в Абхазии, чем вызвал недовольство властей непризнанной республики. Соответствует ли заявление главы Беларуси действительности?

«Салідарнасць» собрала несколько свежих фактов об Абхазии.

Война с Грузией за независимость закончилась в 1993 году, но бывшее здание дома правительства в Сухуми до сих пор не восстановлено. Фото РИА Новости

В 2017 году в Абхазии погибло несколько туристов

В советские времена курорты Абхазии считались элитными. Туризм и сегодня является одним из приоритетных направлений экономики. При этом 90% туристов, въезжающих в Абхазию, составляют россияне. Но их число в прошлом году стремительно снизилось.

Главная причина – там погибают туристы.

Пляж в Гудауте. Август 2017. Фото РИА Новости

Летом в селе Приморское Гудаутского района взорвался склад боеприпасов. В тот момент на конной прогулке находились три российские туристки – две из них погибли.

Незадолго до этого произошла еще одна резонансная трагедия. В том же Приморском двое местных братьев – Адгур и Даур Джинджолия – ворвались в домик, где отдыхали две семьи из Москвы. Они потребовали отдать им все ценности, а когда турист Андрей Кабанов стал сопротивляться, нанесли ему смертельные ножевые ранения. Погибший отдыхал с женой с двумя детьми.

Один из нападавших. Фото: аккаунт «Милиции Абхазии» в Facebook

Многие жители Абхазии живут в бедности, половина местного бюджета – помощь из России

В республике, чью независимость признали только Россия, Никарагуа, Венесуэла и Науру (Беларусь этого не сделала), огромная проблема з безработицей.

В 2016 году министр экономики Абхазии Адгура Ардзинба заявил, что доля ВВП на душу населения составляет 1900 долларов. Среднемировой показатель – 10 тысяч долларов, в Беларуси – более 5 тысяч долларов.

В бюджете Абхазии на 2018 год заложено, что расходы должны составить около 9,6 миллиардов российских рублей (в стране рассчитываются этой валютой). Из них безвозмездная помощь России – 4,2 млрд.

Местный Депутат Рауль Лолуа заявил, что это «не бюджет развития, а бюджет выживания».

Республике мешает развиваться преступность и коррупция

Два года назад латвийское издание «Спектр» писало:

– Гулять по Сухуми не так-то просто, особенно в дождливую погоду — тротуаров местами нет совсем, асфальт на окраинах заменяет укатанная грейдером галька (правда, кое-где в центре встречается свежая, ровная плитка). Есть и ямы, и открытые канализационные люки, куда успели накидать мусора. Брошенных зданий в городе много, и частных, и государственных.

Здание железнодорожного вокзала в Сухуме заброшено, железная дорога в Абхазии с начала 90-х не эксплуатируется. Фото sputnik-abkhazia.ru

Осенью прошлого года на презентации программы «25 шагов по развитию экономики Республики Абхазия до 2025 года» государственный деятель Абхазии Аслан Бжания заявил, что эти планы не воплотятся в жизнь, пока не будет побеждена преступность и наведен порядок в правоохранительных органах.

 
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