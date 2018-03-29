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Скандалы
29.03.2018
Полиция рассказала, где отравили Скрипаля

Британская полиция выяснила место первого контакта экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии с отравляющим веществом.

«На настоящий момент эксперты определили самую высокую концентрацию нервно-паралитического вещества на входной двери по адресу проживания [пострадавших]», - говорится в заявлении Скотленд-Ярда, расследующего отравление Скрипаля и его дочери.

По словам корреспондента Би-би-си по вопросам безопасности Гордона Кореры, самая высокая концентрация вещества была обнаружена на дверной ручке дома Скрипалей в Солсбери. Вещество могло быть добавлено в липкую массу, нанесенную на ручку двери. Это, по мнению корреспондента Би-би-си, объясняет тот факт, что отравляющее вещество было обнаружено на автомобиле Скрипаля, а также в ресторане, где он обедал с дочерью.

Как сообщают полицейские, следы нервно-паралитического вещества обнаружены и в других местах города, но не в таких количествах, как у дома Скрипалей.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия вот уже три недели находятся в больнице после отравления неизвестным веществом. Их обнаружили днем 4 марта в центре Солсбери на скамейке в сквере без сознания.

Британские власти обвинили в отравлении российские спецслужбы и сказали, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом класса «Новичок».

 
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