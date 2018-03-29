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29.03.2018
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Госдолг Беларуси на максимуме, что теперь?

Прошлый 2017-й год ознаменовался не только рекордно низкой инфляцией, выходом экономики из рецессии и стабильным рублем.

Были зафиксированы и другие «достижения»: к 1 января 2018 года валовый внешний долг государства в расширенном определении достиг исторического максимума на отметке 25 млрд долларов.

25 миллиардов для Беларуси – серьезная сумма. Это почти половина годового ВВП страны. Примерно четверть этой суммы не является долгом непосредственно государственных органов. Это долги компаний, по которым правительство выступает поручителем. Если компании будут обслуживать свои кредиты добросовестно, то налогоплательщиков это никак не коснется. Однако 17,3 млрд долларов – это долги правительства, которое, как известно, практически не имеет своих денег и работает исключительно за счет граждан своей страны. Гасить эти миллиарды в конечном итоге будут сами белорусы.

Тенденция к росту внешнего долга наметилась в Беларуси уже давно. В начале 2010 года внешний долг сектора государственного управления в расширенном определении составлял 13,9 млрд долларов. За минувшие 8 лет показатель удалось нарастить на 80%: пожалуй, быстрее в Беларуси росли только цены и курс доллара.

При этом из четырех составляющих долга (долг правительства, Нацбанка, банков и прочих организаций) особую прыть демонстрировали именно правительство и Нацбанк: их долги выросли на 106% и 162% соответственно. Впрочем, Нацбанк в последние годы отошел от практики активных заимствований и даже сумел сократить долг. А вот правительство, наоборот, вошло во вкус.

На графике ниже видно, что в 2012-2015 годах власти не сильно злоупотребляли внешними займами – сумма внешней задолженности сектора госуправления менялась мало, рост за 4 года составил всего 621,5 млн долларов. Но после процесс ускорился. В 2016 году произошел прирост на 1,18 млрд долларов, ну а в 2017 – настоящий рывок на 3,1 млрд, который и привел к тому, что внешний долг сектора госуправления в расширенном определении достиг рекордных отметок.

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