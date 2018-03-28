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Экономика
28.03.2018
Романчук объяснил, как интерпретировать Лукашенко

Экономист рассказал, какую грубую ошибку допускают Минфин и МНС сегодня.

Об этом Ярослав Романчук пишет на своей странице в Фейсбуке.

«Александр Лукашенко живо интересуется ходом работы над налоговой системой. 27 марта 2018г. он вот так сформулировал задание правительству: «У нас должна быть налоговая система действительно необременительной. Но государство должно функционировать….

Нам нужен Налоговый кодекс удобный, простой, чтобы люди понимали его. Но, реформируя его, чтобы мы ни в ту, ни в другую сторону крен не сделали. То есть не сделали нашу налоговую систему избыточной, чтобы она не давила на предпринимательство. И, с другой стороны, чтобы мы (это еще опаснее) не оголили государство. Нельзя оголить основные направления деятельности государства...».

Проясним содержание трёх основных балансов.

Первый баланс: между «необременительно для бизнеса» и «обязательно для функционирования государства». Второй баланс: между «не давить бизнес» и «не оголить государство». Третий баланс: между «стимулировать экономический рост» и «финансировать обязательные социальные мандаты».

Для производителей товаров и услуг «необременительно» — это когда они платят налогов, расходуют на налоговое администрирование меньше денег и ресурсов, чем их конкуренты. Столько, чтобы оставалась на развитие, стимулирование человеческого капитала и дивиденды акционерам. У конкурентов белорусским производителя, в странах, которые обеспечили быстрый, долгосрочный экономический рост, «необременительно» — это 25 – 28% валовой прибыли, 30 - 33% добавленной стоимости или ~20 - 23% ВВП.

Что обязательно для государства? Сколько денег нужно собрать в бюджет, чтобы «не оголить» его? Простая арифметика:

1) финансирование госрасходов – 3% ВВП

2) правоохранительные органы – 2% ВВП

3) вооруженные силы – 1,5% ВВП

3) пенсионеры – 8,5% ВВП

4) образование – 4% ВВП

5) здравоохранение – 4% ВВП

6) обслуживание долга – 3% ВВП

7) поддержка базовой инфраструктуры – 2% ВВП

8) адресная денежная господдержка, включая пособия по безработице – 2,2% ВВП

ИТОГО: 30,2% ВВП. Это никак не оголение. Это финансирование львиной доли тех расходов, которые есть сегодня. За исключением бюджетной поддержки государственных коммерческих организаций. Эти расходы после проведения структурной реформы, реформы органов госуправления, приватизации и принятия новой адресной системы господдержки нужно сокращать до max 25% ВВП. Это и есть «не давить» на бизнес и не оголить государство. Это и есть работающий баланс между «стимулировать экономический рост» и «финансировать обязательные социальные мандаты».

Беларуси, т. е. производителям товаров и услуг, нужен, как заявил А. Лукашенко, «Налоговый кодекс удобный, простой, чтобы люди понимали его». Чтобы быть таким, нужно выполнить следующие требования:

- плоские ставки,

- ликвидация налоговых льгот и преференций – все в одинаковых, равных условиях,

- чёткие, однозначно трактуемые базы для налогообложения;

- ликвидация права государства без суда и следствия нарушать права собственности юридических и физических лиц.

Налоговый кодекс, которые нормирует затраты, трактует де-факто добавленную стоимость, как выручку, наделяет полномочиями чиновников и контролёров субъективной трактовки стоимости земли и недвижимости, «обоснованность затрат», «неприятие необходимых мер по надлежащей организации деятельности» и даже «обоснованность объёма и состава мусора» - киллер простоты и удобства. Люди не понимают Налоговый кодекс, который позволяет налоговым органам арестовывать/блокировать счета, бесспорно списывать - без суда и следствия - со счетов коммерческих организаций деньги, который даёт право чиновникам одним коммерческим организациям повышать налоговые ставки в 2,5 раза, а другим сокращать в 2 - 10 раз, который узаконил огромные вилки штрафов и разорительные пени. Вот прекрасная иллюстрация качества Налогового кодекса. Частный сельхозпроизводитель Беларуси (средний бизнес) в 2017г. заплатил государству ~$ 11 миллионов налогов, штрафов и пени, а получил убытков на один миллион долларов. Это называется убийство производителя налогами.

Логика бюджетно-налоговой реформы такова. Сначала нужно создать условия для быстрого, долгосрочного, инклюзивного экономического роста путём сокращения налоговой, регуляторной нагрузки, а не экспериментировать с перераспределением органами госуправления половины ВВП.

В 2017г. доходы бюджета расширенного правительства Беларуси составили 41,9% ВВП или BYN44,1 млрд. (~$ 22,8 млрд.). Для полноценного функционирования государства достаточно ~$ 16,5 млрд. Чем больше денег будет оставаться на руках производителей товаров и услуг, тем выше шансы для ускорения экономического роста.

Одно дело собрать эту сумму с ВВП объёмом $ 54,4 млрд. (Беларусь в 2017г.), другое – со $ 100 млрд. С этой суммы собрать $ 20 млрд. – это только 20% ВВП. Это радикально иной сюжет, чем выжимать $ 22 – 25 млрд. (плюс регуляторные издержки в $ 4 – 6 млрд.) с экономики объёмом $ 55 млрд.

Сначала нужно создать такие правовые, экономические, финансовые условия, чтобы страна выросла до $ 100 млрд. и только потом думать о том, чтобы увеличивать долю ресурсов, распределяемых через бюджет. Т. е. сначала лошадь, а потом телега. Грубой ошибкой является подход Минфина/МНС сегодня: «Нет возможности снизить налоговую нагрузку». Она запускает очень опасный порочный круг. Не снизим налоговую нагрузку – не создадим возможности для инвесторов и производителей – не получим экономический рост – не повысим социальные стандарты – вытолкнем таланты за пределы страны – увеличим нагрузку на бюджет – ухудшим жизнь как пенсионерам, так и бюджетникам.

Таким образом, чтобы независимое государство «Беларусь» функционировало и сегодня, и через год, пять и 20 лет, чтобы оно было конкурентоспособным и зажиточным, чтобы население Беларуси увеличивалось, власти обязаны снизить налоговую нагрузку, сократить расходы бюджета, прекратить осваивать через госпрограммы миллиарды долларов налогоплательщиков».

 
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