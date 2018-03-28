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Экономика
28.03.2018
МВФ видит риски новой девальвации в Беларуси

Об этом заявил старший региональный постоянный представитель в регионе Центральной и Восточной Европы Европейского департамента МВФ Бас Баккер 28 марта на конференции агентства Fitch Ratings по макроэкономической ситуации и банковскому сектору Беларуси.

— Недавно мы представили новый отчет персонала фонда (МВФ – ред.) по Беларуси. Мы отмечаем, что резервы находятся на низком уровне, потребность в валюте находится на высоком уровне. Это представляет собой проблему и может вызвать новую девальвацию, поскольку долларизация в Беларуси находится на высоком уровне, — цитирует слова Баккера ПраймПресс.

По оценкам МВФ, внешний долг государства вместе с государственными гарантиями, выданными предприятиям, составляет 51% валового внутреннего продукта.

— Сложно обслужить такой долг при отсутствии решительных мер по реформированию экономики. Он может создать проблемы в финансовом и банковском секторах, — отметил Баккер.

Напомним, внешний госдолг Беларуси по стандартам МВФ составил 17,907 млрд долларов на 1 февраля 2018 г. При этом в структуре внешнего госдолга доля долгосрочного прямого долга правительства в январе 2018 г составила 88%, доля иностранных кредитов, полученных субъектами хозяйствования под гарантии правительства, — 12%. Золотовалютные резервы Беларуси на 1 марта 2018 г составили 7,093 млрд долл.

— Хорошая новость заключается в том, что у нас с экономическим блоком правительства совпадают мнения о том, что надо делать в плане реформ. Различия сохраняются в части скорости реализации реформ. Государство предпочитает двигаться последовательно, а это значит, что уязвимость будет сохраняться. Это может привести государство к прежней политике неэффективного распределения ресурсов, — отметил Баккер.

 
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