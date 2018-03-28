Лукашенко не разобрался в причинах «бардака»

Адепты стабильности попутали причинно-следственные связи.

Глава Беларуси возмутился поведением отдельных лиц, решивших несанкционированно пройтись по проспекту в 25 марта: «Что хотим, то и воротим. Все должны понимать, что бардак начинается с этого», — заявил он. И тут же был услышан.

Вечером того же дня министр внутренних дел Игорь Шуневич в эфире телеканала «Беларусь 1» клятвенно заверил: «Ни одна акция, несанкционированная в Республике Беларусь, не состоится. А если состоится, то будет пресечена очень быстро, эффективно, на основании существующего законодательства».

Вот только поможет ли это избежать того самого «бардака», от которого предостерегал Лукашенко? Ответ может очень не понравится главному идейному вдохновителю стабильности в стране.

Ведь даже в самых спокойных, стабильных и процветающих странах случаются несанкционированные акции. Взять ту же Германию, на строгие порядки которой так любят ссылаться наши руководители. Еще в 2014 году пресс-секретарь полиции (!) Берлина Штефан Редлих заявил, что считает, что «полиция Германии не имеет права разгонять мирно проходящие митинги, даже если они не санкционированы».

— В Германии запрет митинга не предусматривается, потому что конституция всем обеспечивает право собираться мирно и без оружия. Поэтому формулировки «не разрешено» или «демонстрация запрещена», согласно немецкому праву, являются несостоятельными, — пояснил Штефан Редлих.

И это не говоря о том, что никаких специальных заявок для проведения массовых мероприятий в Германии не нужно. Единственное условие: за 48 часов до демонстрации нужно сообщить полиции о планируемом мероприятии и назвать имя лидера демонстрации.

Казалось бы, белорусская конституция тоже гарантирует гражданам право на мирные собрания. Однако на практике даже радоваться и праздновать белорусы могут только в специально отгороженных местах с высочайшего разрешения руководства.

Но, говоря о возможном бардаке, адепты стабильности явно попутали причинно-следственные связи. Потому что бардак начинается совсем не с несанкционированных акций.

Он начинается с низких зарплат и высоких налогов, с коррупции и бесконечных поборов, с безработицы и милицейского беспредела. Бардак начинается тогда, когда власти цинично плюют на своих граждан и перестают уважать их права, гарантированные Конституцией.