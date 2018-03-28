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Общество
28.03.2018
Анастасия Бойко, Еврорадио
Письмо от бывшего солдата: Почему дедовщина лучше, чем служба по уставу

В середине марта на Еврорадио вышло интервью с бывшим солдатом, который проходил учение в Печах и говорил, что сам попросил прапорщика ударить себя электрошокером. После него в редакцию обратился ещё один бывший военнослужащий Андрей Ширвель, который проходил срочную службу в 2011-2012 годах во внутренних войсках. Мы решили опубликовать мнение Андрея. А что думаете вы?

Сразу оговорюсь, что говорю о современной армии, а не об истории зарождения дедовщины и так далее. Все мнения основаны на собственном опыте прохождения срочной службы.

Существование дедовщины в армии обусловлено двумя причинами. Хотя это, скорее, не причины, а мифы.

Первый «миф»: что за армия без дедовщины?

У 80% тех, кто проходит срочную службу, существует такой миф: что за армия без дедовщины, что я буду рассказывать, когда вернусь? Меня призвали на срочную службу в 25 лет (служил во внутренних войсках), и на курсе молодого бойца я своему сержанту сказал, что мне как-то вся эта дедовщина не интересна и не хотел бы с ней пересекаться. И — о, чудо! У меня во взводе были три сержанта, которые не то, чтобы были против дедовщины... Скорее, им было лень этим заниматься. Да и не интересно, наверное.

Были случаи неуставных отношений, но назвать дедовщиной я это не могу. Например, к кому приезжали родители, приходили передачи, и мы всю пищу отдавали сержантам. Нас никто не заставлял это делать. Они ели сами и делили «угощения» между всем взводом. А заодно и прятали эти запасы.

Но я немного отвлёкся. Были и солдаты из числа новобранцев, которые подходили к ним с вопросами, мол, всё, конечно, хорошо, но когда дедовать будете? У них же брат, друг «так» служили.

Второй «миф»: по дедовщине лучше, чем по уставу

Вот вы спросите тех, кто служил (или тех, кто только собирается служить), как им лучше: по дедовщине или по уставу? Уверен, что многие говорят, что именно по ней, типа, сразу меня «погоняют», но потом же я стану дедом.

Потому что у нас такой устав... устаревший, что ли.

Возьмём пример. Я выбрал служить по уставу... И тут начинается... Я уже не помню конкретных формулировок, но военные между собой должны общаться на "вы". Вот вы можете себе такое представить? Назвал кого-то на «ты» — значит, обратился не по уставу, значит, в свободное время нужно потратить на самоподготовку.

Или, например, твой непосредственный начальник может быть против твоего похода в увольнение. Да даже если не трогать свободное время, которого два часа в день. Есть же куча занятий по строевой подготовке, физической подготовке, где можно очень просто показать «что ты не прав, не желая «служить по дедовщине».

«Согласно уставу, — ходить в туалет не менее двух раз в день. Значит, именно два»

Вообще, к «службе по уставу» масса вопросов. Например, солдату нужно обеспечить посещение туалета не менее двух раз в день. Ты хочешь служить по уставу? Значит, и будешь ходить в туалет не менее двух раз в день, а если быть точным, то именно два раза и будешь. По личному опыту — вполне хватает, прошу прощения за подробность.

И одеваться-раздеваться всегда предстоит за 45 секунд, если хочешь «по уставу» (проверяют боеспособность). И на приём пищи будет строго лимитированное время (не 30 минут в обед, а 15). И телефоном мобильным нельзя будет пользоваться — хотел же по статусу. В моё время мобильные телефоны были запрещены, но их прятали, пользовались.

«Приём бани раз в неделю. В неделю! Раз! Это какой-то каменный век, но зато по уставу»

А взять ту же историю с туалетом. Я как-то спорил (чисто в теории), что, если водить в туалет хоть десять раз в день — это же не нарушение устава, так как десять никак не меньше двух. Но у нас же понимают как — не менее двух, значит, два (хотя так у нас не только в армии).

Или взять баню. Приём бани раз в неделю. В неделю! Раз! Это какой-то каменный век, но зато по уставу. В казарме есть душ, который якобы можно принимать, но нельзя.

Так вот о чём я хотел сказать: как по мне, то надо менять устав, чтобы он был более человечным и отвечал современным потребностям человека. По крайней мере, в мирное время. Может, в военное, так и надо, но дай Бог, чтобы мы об этом не узнали (тьфу-тьфу-тьфу).

А так, у нас получается, что с помощью устава и загоняют солдат под дедовщину, так как проще жить по понятиям, а не понимая, что и как выполнять. Особенно, если заставить солдата отжиматься «до победного» — это дедовщина, а если сержант напишет конспект, что он проводит индивидуальное занятие по физподготовке, то якобы всё и нормально...

«Наряд от наряда отличается, а если тебя захотят загонять в нём, то это сделать очень просто»

Поэтому я охотно верю солдату, который сам попросил ударить его электрошокером, потому что, во-первых, будет что рассказать друзьям, как «он воевал». Во-вторых, лучше так, чем по уставу — в наряд же могли отправить, а он туда не хотел. Потому что наряд от наряда отличается, а если тебя захотят загонять в нём, то это сделать проще простого. Дневальный должен следить за порядком. Можно, например, просто помыть казарму, а можно сделать пену. И что тогда тебе в наряде делать?

Короче, о том, как загонять солдат по уставу, можно писать почти бесконечно.

Добавлю, что сам с дедовщиной не сталкивался, да и у нас в части была такая лайт-версия. Особенно, если сравнивать с тем, что рассказывают.

 
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