Цифра дня. Военные расходы Беларуси выросли

Таковы данные Международного института стратегических исследований.

В ежегодном докладе The Military Balance отмечается, что в 2017 году военные расходы Беларуси составили 528 миллионов долларов. Это на 22 миллиона больше, чем в 2016 году. На душу каждого белоруса в 2017 году пришлось 55 долларов военных расходов, этот показатель за год тоже вырос, сообщает TUT.BY.

Также эксперты оценили численность белорусской армии — 45 350 военнослужащих, армейский резерв насчитывает 289 500 человек. Еще 110 тысяч человек входят в состав различных военизированных формирований. Из них 12 тысяч человек — это пограничные войска, 87 тысяч — милиция, 11 тысяч — внутренние войска.

Для сравнения, Россия тратит на «оборонку»— 61,2 млрд долларов, Польша — 9,8 миллиарда, Украина — 2,7 миллиарда, Латвия — 507 миллионов долларов.