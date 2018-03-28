От употребления жидкости, найденной на полигоне, скончалось уже пять человек

Слуцким районным отделом Следственного комитета проводится доследственная проверка по факту смерти пяти человек, которые накануне распивали неизвестную жидкость.

Еще 24 марта в слуцкую больницу были доставлены в тяжелом состоянии 67-летний мужчина, 61-летняя и 55-летняя женщины, которые позже скончались. В последующие дни за медицинской помощью обратились еще одна женщина и 42-летний мужчина с похожими симптомами отравления. Эти пациенты также умерли.

По данным следствия, 23 марта все эти граждане в одной компании употребляли неизвестную жидкость, бутылку с которой нашли на полигоне при сортировке бытовых отходов.

Что это была за жидкость, следователи пока не установили. Экспертиза пока исследует ее на предмет отравляющих веществ.