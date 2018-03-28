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28.03.2018
Александр Минкин, Эхо Москвы
«Вся система — во всей красе»: 9-й день после выборов Путина

Ликующая толпа, размахивая флагами, поздно вечером в воскресенье 18 марта на Манежной праздновала победу. Но почему только в Москве и немножко в Питере?

Фото ТАСС

Если народ рад победе, то он и в Костроме, и в деревне должен был пуститься в пляс. И Останкинская башня, способная на прямые включения; Останкинская башня, с которой видна вся страна, не упустила бы возможность порадовать народ-телезритель, показав, как ликует народ-энтузиаст.

После выборов прошло 9 дней. Кажется, политически всё на месте, всё утихло; всё осталось как было.

Сейчас внимание людей, естественно, переключилось на трагедию в Кемерово. Не нужна никакая политическая аналитика после обращения губернатора Тулеева к президенту. Вся система — во всей красе.

ТУЛЕЕВ (Путину). Вы лично мне звонили! Ещё раз спасибо великое!.. Прошу прощения лично у вас за то, что случилось.

...Но и до того, как случился адский смертоносный пожар, о выборах успели забыть.

А какие огромные силы были потрачены! Тысячи часов теле— радиоэфира, жуткие дебаты, отвратительное поведение кандидатов, их доверенных лиц и ведущих. Квадратные километры газет, плакаты, значки, маечки, автобусы… И всё это исчезло без следа? 

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Но так не может быть. Есть законы, которые не волен нарушить никакой, даже безумный император. Один из таких законов — Закон сохранения энергии. По формуле Ломоносова: если где-то чего-то убавилось, то где-то чего-то другого прибавилось.

Если страна истратила столько сил, времени, нервов, денег — то всё это никак не могло исчезнуть. Оно и не исчезло. Оно во что-то превратилось. И если мы не видим результата, не видим изменений, — значит, не туда (или не так) смотрим.

Воздух не виден. И если вы в камере, откуда начали откачивать воздух, то вы не видите, что его становится меньше. Вы просто задыхаетесь и умираете. А ваши глаза, которым вы привыкли верить, ничего вам не говорят. 
Скажут, что падение давления ощутят барабанные перепонки. Но если откачиваемый кислород заменяют углекислым газом (угарным газом), то давление не меняется, а вы тихо засыпаете навсегда.

Информацию откачивают, заменяют пропагандой — вот вам газеты, вот как бы радио и как бы ТВ, вот лица на экране. Всё как было, всё на месте.

…Многим случалось разбить лоб об стеклянную дверь. Вам казалось, что путь открыт. Ваши глаза вас не спасли.

***

Плакаты, ролики, ТВ-время, радио-время, газеты, растяжки, такси и автобусы, залепленные рекламой политической партии, тролли, соцопросы, агитаторы, «волонтёры», даровая еда, гречка, пирожки, аниматоры — всё это деньги. И никто не знает, сколько денег потрачено на эту предвыборную борьбу. А ведь результат этой борьбы был известен заранее. И значит, это была не борьба, а имитация. Тотальное внушение, что всё — ложь, игра, цинизм.

Всё шло в дело: слёзы над гробом артиста и слёзы в телестудии, битва за табличку на доме Немцова и воспевание Сталина, по накалу неслыханное после 1953 года.

Молодые люди на каждом углу врали, что они «волонтёры победы». Волонтёр — доброволец. Разве они ничего не получали за свою добрую волю?

Учителя вбрасывали бюллетени, врачи в больницах принуждали больных, медсёстры в роддомах…

Радиоведущие стали наглыми участниками дебатов. Не давали говорить, не давали даже фразу закончить. Насмешничали, издевались… Почему? Они же не давали кандидату сделать то, ради чего он пришёл на радио, и то, ради чего люди слушают.

Те кандидаты, которые не нравились радиоведущим, были не в силах изложить ни позицию, ни программу. Одного гоняли по кругу: откуда деньги? откуда деньги? откуда деньги? Но у других кандидатов никто не спрашивал, сколько у них денег и где, и как они заработаны. А главного кандидата и спросить не могли. 
Один из самых известных радиоведущих, заговорив о выборах, целый час потратил на обсуждение вопроса: кто займёт последнее место? Была пятница, последний день, когда ещё можно говорить на эту тему. 1-е место предопределено. И нормальных людей могут интересовать только две вещи: кто займёт 2-е место и возможен ли второй тур. Но публике предлагалось абсолютно бессмысленное топтание: кто будет последним? кто будет последним? кто будет последним? 
В спорте (который всем близок и понятен) последний никого не интересует. И в политике так же. Может, это было сознательное бетонирование мозгов?

***

Многие жалуются на вбросы. Видеофактов сотни, а может, и тысячи (мы же не всё знаем, а только обнародованное). А там, где нет наблюдателей и видеокамер, вбросов, вероятно, было ещё больше. 
Но кто эти тысячи людей, которые вбрасывали? Кто полицейские и прочие в штатском, которые покрывали? Как им жить, зная, что обманывали собственный народ, своих детей, своих соседей и свою страну? Они знают, что за вброс — уголовная ответственность. Вбрасывая десятки и сотни бюллетеней, они знали, что уголовники. Они всегда будут абсолютно покорны, ибо знают, что на крючке. И только от власти зависит, дать ли делу ход и посадить. 
...Все подозревали всех. Собчак говорила, что все, кроме неё, — ставленники Путина. Остальные то же самое говорили о ней. Навальный именно о Собчак сказал, что она согласилась участвовать в выборах «за огромные деньги».

Повторим тот же вопрос: откуда деньги? Кто дал немыслимые суммы кандидатам, заранее обречённым на поражение? Неужели все деньги официально поступили на предвыборные счета? Кто возил и носил коробками? По какой статье расходов проведены бесплатные пирожки, плясуньи в кокошниках, организаторы детских игр у дверей избирательных участков? Сколько людей об этом знает?

***

Всей стране (потому что даже дети, хоть и не участвуют, видят, что делают взрослые и слышат их разговоры), всей стране сделано ещё одно тотальное вливание. Нация получила клизму цинизма. Уклониться было невозможно. Пусть ты не ходил голосовать — всё равно ты слышал и видел всё это «волонтёрство» и «телеравноправие». Не хочешь — накормят через кишку, через всё что угодно, ибо некуда спрятаться. 
Это губительно для будущего и не только потому, что кто-то остался у власти на неопределённый срок. 
Цинизм — это потребители, а не производители. Циники пользуются, а не творят. Победитель, зная заранее, что он гарантированно победит, гордо цитировал Конституцию в своём (только ему позволенном) Обращении к народу: Источник власти — народ! 
Ну да, источник воды — родники, река. А пьёт из неё кто угодно, в том числе всякая скотина. Источнику не подчиняются, источником пользуются. И Кемеровский губернатор Тулеев не перед источником встал на колени, а ползал и заискивал перед хозяином. Всё точно написано в Конституции.

Путин создал предпосылки для повторения кемеровской трагедии

 
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