Депутата райсовета заподозрили в краже бензина

По версии следствия, подозреваемый заправлял личное авто по служебной топливной карточке.

Как сообщает милиция Минской области, в Старых Дорогах один из депутатов местного районного совета, с января 2016 года по сентябрь 2017 года работая в должности директора открытого акционерного общества «совершил хищение более 1500 литров бензина общей стоимостью более 1700 рублей».

Милиция обратила внимание на этот факт, так как топливо финансировалось за счет бюджетных средств, выделенных на реализацию госпрограммы «Развитие аграрного бизнеса Беларуси на 2016-2020 годы».

При этом милиция полагает, что депутат организовал выплату себе незаслуженных премий.

– Данные премиальные надбавки насчитывают в общей сложности более 1400 рублей. При этом стоит отметить наличие у предприятия просроченной задолженности по уплате платежей в бюджет, – сообщает представитель УВД Минского облисполкома.

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