«Детективная» история с запуском украинского телеканала в Беларуси

О ней TUT.BY рассказал посол Украины в Беларуси Игорь Кизим.

Еще в 2014 году Петр Порошенко и Александр Лукашенко договорились запустить в Беларуси украинский телеканал. На какой стадии сейчас находится процесс?

— История с телеканалом для меня, честно говоря, детективная. На встрече глав государств, которая прошла в Киеве в июле прошлого года, мне даже показалось, что Александр Григорьевич заинтересован в канале больше, чем Петр Алексеевич. Ведь «Беларусь 24» вещает в Украине, и все им очень довольны. Поэтому после встречи президентов мы стали активно работать и достигли определенных договоренностей с Лилией Станиславовной (Ананич — министр информации Беларуси до октября 2017 года).

Мы выходили на подписание, и уже фактически планировался визит нашего министра информационной политики, где планировалось подписать все документы. Но потом случилось задержание Шаройко.

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И было бы, конечно, странно, если бы украинские журналисты поехали в страну, где задержали их коллегу. Поэтому делегация не приехала, мы некоторые время подождали, и посольство снова подняло эту тему, ведь все уже было готово к подписанию. И 27 февраля приехал директор канала, который мы предложили запустить, госсекретарь Министерства информационной политики, член Национального совета по телевидению и радиовещанию Украины.

Была встреча с новым министром информации Александром Карлюкевичем и его замом Павлом Легким и др. Но там нам было сказано, что надо еще подождать и подумать. Мы были удивлены, ведь украинские представители уже ехали подписывать документы. Канал «Беларусь 24» хорошо представлен в Украине, входит во все основные телесетки. Украинский канал пока будет вещать лишь в Минске и области.

Хочу также отметить, что мы боимся заводить сюда информационный канал, такой как, например, «112.ua». Я разговаривал с некоторыми белорусскими депутатами, они говорят, что, когда смотрят этот канал, у них голова начинает болеть от того информационного потока, который там идет. Белорусский зритель к этому не готов. Поэтому мы предложили более умеренный, туристический канал, по которому белорусы смогут узнать больше позитивного про Украину.

Но самое главное — канал нужен, чтобы белорусы не боялись Украины. Когда я год назад приехал в Беларусь, я увидел страх. Люди здесь боялись событий в Украине. За год ситуация немного сгладилась, белорусов перестали пугать Майданом. Чтобы такого, кроме прочего, не было здесь, и нужен украинский канал.

— И на какой стадии этот вопрос сейчас?

— На той встрече министр Александр Карлюкевич сказал, что вернемся к вопросу после праздников, то есть после 8 Марта. Сегодня уже почти конец месяца, и нам до сих пор никто ничего не сказал.