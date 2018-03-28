.
Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
От употребления жидкости, найденной на полигоне, скончалось уже пять человек
Депутата райсовета заподозрили в краже бензина
«Детективная» история с запуском украинского телеканала в Беларуси
Минчанин 30 лет получал пенсию за умершую мать
Сьледчы камітэт завёў справу за парэзаныя колы машын сям’і Міколы Статкевіча
Фотограф спас 30 малышей в кемеровском ТЦ благодаря «игрушечному» противогазу
Белорус не платит за ремонт в подъезде, считая, что его сделали плохо, а смету завысили
Фігуранты «Справы патрыётаў» судзяцца з Мінфінам
На трассе «Белоруссия» нападают на дальнобойщиков
Шуневич рассказал, как будет спасать белорусские семьи от пьяниц
Больше всего недочетов во время учебных эвакуаций было выявлено в ГУМе
В Беларуси в знак солидарности с Россией приспустили госфлаги и изменили телеэфир
«Предприятию грозит уничтожение». Что происходит с Fenox через год после задержания Арбузова
Белорусские футболисты обыграли в гостях Словению. Видеофакт
Абсурдная гісторыя. Cтаршыня сельвыканкама складала пратаколы на вяскоўцаў і сама плаціла штрафы
Чем обернутся для белоруcской экономики новые санкции против России
Азаренко зажигает в Майами
Отстранен глава «Белэнерго»
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Свежее фото Тулеева: старик не может стоять
«Беларуси только не надо лезть. Это терки России, а не наши»
Лица омоновцев и милиционеров в штатском, которые задерживали людей на Дне Воли
Вице-губернатор – отцу, потерявшему в пожаре троих детей: «Вы пиаритесь на трагедии». Фотофакт
Цифра дня. Сколько минчан «настучали» на тех, кто не платит налоги

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Белорусы – от мала до велика – на самом массовом Дне Воли последних лет. Фоторепортаж
Правозащитница: «Тебя скрутили, придавили, зажали и незаконно катают твои пальцы»
Растаев: «Гнойник какой-то, а не страна...»
«Наши дети горели, а мы просто наблюдали»
Бабченко: «Бегите оттуда. Увозите свое будущее из этой страны»
Это может спасти чью-то жизнь. Совет эксперта, на что обратить внимание в торговых центрах
Романчук: «Представил, как через 20 лет наши сыновья будут поздравлять друг друга на площади Калиновского»
Невзоров объяснил, почему 76% Путина ничего не значат
«Сюрприз»! О чем говорила Мария Захарова после трагедии в Кемерово
Самое странное объяснение, почему молодые люди не идут работать на госпредприятие
Романчук: «Это чернуха похлеще «Дом-2» и сериалов про ментов»
Без розовых очков: что думают о Беларуси американские эксперты
Цифра дня. Сколько людей пришло на празднование 100-летия БНР
Все, что нужно знать о въездном медицинском туризме в Беларуси
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Герой дня. 90-летний минчанин был задержан на 100-летии БНР
Як выглядала Беларусь у часы БНР. Шмат фотафактаў
Клаудиа Шиффер и другие звездные любительницы загорать топлесс
Грузинские каникулы Коли Лукашенко
Лукашенко выпивает второй день подряд
Сара едет! На Санторини
Папарацци подсмотрели за отдыхом звезды эротических календарей Келли Брук
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Общество
28.03.2018
«Детективная» история с запуском украинского телеканала в Беларуси

О ней TUT.BY рассказал посол Украины в Беларуси Игорь Кизим.

Еще в 2014 году Петр Порошенко и Александр Лукашенко договорились запустить в Беларуси украинский телеканал. На какой стадии сейчас находится процесс?

— История с телеканалом для меня, честно говоря, детективная. На встрече глав государств, которая прошла в Киеве в июле прошлого года, мне даже показалось, что Александр Григорьевич заинтересован в канале больше, чем Петр Алексеевич. Ведь «Беларусь 24» вещает в Украине, и все им очень довольны. Поэтому после встречи президентов мы стали активно работать и достигли определенных договоренностей с Лилией Станиславовной (Ананич — министр информации Беларуси до октября 2017 года).

Мы выходили на подписание, и уже фактически планировался визит нашего министра информационной политики, где планировалось подписать все документы. Но потом случилось задержание Шаройко.

Тайный суд над «украинским шпионом» Шаройко: приговор уже вынесен?

И было бы, конечно, странно, если бы украинские журналисты поехали в страну, где задержали их коллегу. Поэтому делегация не приехала, мы некоторые время подождали, и посольство снова подняло эту тему, ведь все уже было готово к подписанию. И 27 февраля приехал директор канала, который мы предложили запустить, госсекретарь Министерства информационной политики, член Национального совета по телевидению и радиовещанию Украины.

Была встреча с новым министром информации Александром Карлюкевичем и его замом Павлом Легким и др. Но там нам было сказано, что надо еще подождать и подумать. Мы были удивлены, ведь украинские представители уже ехали подписывать документы. Канал «Беларусь 24» хорошо представлен в Украине, входит во все основные телесетки. Украинский канал пока будет вещать лишь в Минске и области.

Хочу также отметить, что мы боимся заводить сюда информационный канал, такой как, например, «112.ua». Я разговаривал с некоторыми белорусскими депутатами, они говорят, что, когда смотрят этот канал, у них голова начинает болеть от того информационного потока, который там идет. Белорусский зритель к этому не готов. Поэтому мы предложили более умеренный, туристический канал, по которому белорусы смогут узнать больше позитивного про Украину.

Но самое главное — канал нужен, чтобы белорусы не боялись Украины. Когда я год назад приехал в Беларусь, я увидел страх. Люди здесь боялись событий в Украине. За год ситуация немного сгладилась, белорусов перестали пугать Майданом. Чтобы такого, кроме прочего, не было здесь, и нужен украинский канал.

— И на какой стадии этот вопрос сейчас?

— На той встрече министр Александр Карлюкевич сказал, что вернемся к вопросу после праздников, то есть после 8 Марта. Сегодня уже почти конец месяца, и нам до сих пор никто ничего не сказал.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 3 (оценок:6)
Главное
Путин создал предпосылки для повторения кемеровской трагедии
Растаев: «Этот невероятный кошмар мог случиться только в России»
«В «Зимней вишне» детей в заложники взяла вся средневековая система российской жизни»
Заико: «Александр Григорьевич, вам впендюрили фуфло»
Белорусские дипломаты наводят мосты в США и Великобритании, пока оттуда высылают российских
«Наказывая одного Арбузова, они наказывают две тысячи человек, которые работают на заводе»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY