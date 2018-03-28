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Экономика
28.03.2018
Евгений Федоров
Нацбанк хочет помешать белорусам брать слишком много кредитов. Чем это грозит гражданам?

Нацбанк намерен ограничить аппетиты населения по кредитам.

Фото TUT.BY

Как заявил заместитель председателя правления Нацбанка Дмитрий Лапко, в 2017 году в Беларуси произошел взрывной рост потребительского кредитования – на 80%.

– Этот восстановительный рост несколько озадачил нас, – цитирует чиновника агентство «ПраймПресс». – Опасаемся, что банки могут пренебрегать некоторыми вопросами безопасности, чтобы удовлетворить рост спроса на кредиты со стороны населения. Мы бы хотели, чтобы банки ограничивали аппетиты населения.

Именно поэтому с 1 мая планируется ввести коэффициент долговой нагрузки на население в размере 40% от среднемесячных доходов. А банки должны будут более тщательно анализировать доходы и расходы населения.

Чем это грозит белорусам?

– Пока это не несет большой угрозы, потому что процент просроченной задолженности в белорусских банках очень маленький, – прокомментировал «Салiдарнасцi» ситуацию финансовый эксперт Владимир Тарасов. – С другой стороны, это может влиять на стабильность финансовой системы Беларуси, потому что рост потребительского кредитования ведет к росту инфляции и увеличению давления на курс белорусского рубля.

По мнению эксперта, Нацбанк, скорее всего, именно с этими угрозами и пытается бороться. Правда, говорить об этом ему не очень удобно, поэтому о таких рисках он сообщает в завуалированной форме.

– Есть определенная часть людей, которые не может оценить свои финансовые возможности. Они берут в кредит суммы, которые впоследствии не могут вернуть. Это есть не только в Беларуси, но и в других странах. На мой взгляд, с такой проблемой нужно бороться только одним способом – повышением доходов граждан.

Для большинства же белорусов ничего не поменяется, но в тоже время некоторым гражданам придется приносить в банк дополнительные справки, чтобы обосновать свою платежеспособность. То есть, чаще будет встречаться ситуация, когда человек приходит в банк, просит деньги, но получает отказ, – предупреждает Владимир Тарасов.

 
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