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28.03.2018
Tatler
Сокровища, которые семья Рокфеллеров собирала полвека

На аукционе Christie's выставят шедевры Пикассо, Сезанна, Матисса из коллекции Пегги и Дэвида.

Совсем скоро в Нью-Йорке аукционный дом Christie's откроет торги, на которых будут выставлены мировые шедевры из коллекции Дэвида и Пегги Рокфеллеров — в списке Пабло Пикассо, Клод Моне, Эдуард Мане, Поль Гоген и Эжен Делакруа. Конечно, эксперты уже ведут подсчеты и делают прогнозы. Знатоки ожидают, что эта коллекция станет самой дорогой в истории аукциона и побьет по стоимости собрание Ива Сен-Лорана, которое в 2009 году ушло за $ 484 миллиона. Рокфеллеры оценивают свои художественные активы в $ 700 миллионов.

Дэвид Рокфеллер в библиотеке в Доме в Нью-Йорке на 65-й улице

С такими дорогими сердцу экспонатами Рокфеллеры расстаются по заветам хозяина коллекции Дэвида. Когда он был мальчиком, отец учил его распоряжаться финансами — всегда делить заработанное на три, затем одну треть тратить, другую откладывать, а третьей делиться в благотворительных целях.

За свою долгую жизнь он передал около 2000 предметов искусства в пользу культурных организаций, среди которых и нью-йоркский MoMA. В марте прошлого года в возрасте 101 года Дэвид скончался, и теперь наследники выполняют его волю — все средства с аукциона отправятся на счета некоммерческих организаций, с каждой из которых коллекционер был связан лично: Рокфеллеровский университет основал его отец, в Гарварде он учился, одной из основательниц МоМА была его мать, а Совет по международным отношениям Дэвид поддерживал при жизни, так как принимал активное участие во внешней политике страны, встречался со многими иностранными лидерами, например, с Никитой Хрущевым.

«Мальчик в красной плаще», Поль Сезанн. «Пейзаж возле Понтуаз», Камиль Писсарро. «Рейд в Гранкан», Жорж Сёра

Дэвид собирал коллекцию вместе с женой Пегги. С девушкой из семьи влиятельного юриста с Уолл-стрит он познакомился на вечеринке дебютантов в Гарварде, но поженились они лишь спустя четыре года после окончания университета. Сразу после свадьбы она занялась семейным очагом: «Пегги удалось обставить весь дом за $ 5000! Я уверен, отец был впечатлен ее бережливостью настолько же, насколько и вкусом, — вспоминал позже Рокфеллер. — Все 40 лет нашего брака она сама занималась интерьером наших домов. Уверен, что это именно ее заслуга в том, что они были такими уютными. Она считала, что дом не должен быть похож на музей».

Дэвид в то время уже был увлеченным коллекционером. С детства он собирал редких жуков, которых «консервировал» в бутылках из-под виски. К слову, одну такую он подарил в 1982 году японскому принцу Хитати во время своего путешествия на Дальний Восток. Это были жуки из Америки. Редкие. В ответ принц преподнес ему образцы из своей страны.

Свадьба Пегги и Дэвида, 1940 год

Коллекция жуков Дэвида Рокфеллера

Страсть к коллекционированию Дэвид перенял у родителей. В доме, где он родился — девятиэтажном здании из коричневого кирпича, самом высоком частном здании в Нью-Йорке по адресу 10 West 54th Street — хранились настоящие сокровища.

Отец, Джон Старший, коллекционировал восточную керамику, средневековые гобелены, персидские ковры и картины старых мастеров. Мать, Эбби Олдрич, собирала импрессионистов, постимпрессионистов и современное искусство. Когда оказалось, что места для новых ценных приобретений в доме нет, семья приобрела здание по соседству. Дэвиду же было достаточно редких жуков.

Когда они с Пегги занялись обустройством своего первого дома, решили, что «заполнят» стены небольшими картинами, теми, что оба называли «приемлемыми». Например, английскими портретами XVIII века, на которых были изображены мужчины в красных плащах. Все изменилось в 1948 году, когда умерла мать Дэвида и он занял ее место в совете директоров МоМА.

Вскоре после к нему в гости зашел директор музея Альфред Барр. Он пришел на чай со своей женой Маргой. И именно миссис Барр обратила внимание на те самые «приемлемые» портреты. Она пристыдила супругов: «Как вы можете жить в окружении такого количества мужчин в красных плащах?» Милую коллекцию супругов она посчитала банальной. Вскоре после визита строгой миссис Барр Рокфеллеры решили вступить в игру. Так они попали под крыло ее мужа Альфреда.

Он познакомил начинающих коллекционеров с дилерами и более опытными коллегами.

Одним из первых серьезных шагов Рокфеллеров стала покупка Сезанна у американского промышленника Честера Битти — папиролог больше ценил древние рукописи, поэтому с ценным экспонатом расстался без сожаления. Это было в 1955 году, а картина по иронии называлась «Мальчик в красном плаще».

В 1968-м они уже вошли во вкус. В этот год умерла Алиса Токлас — возлюбленная Гертруды Стайн. И Рокфеллеры заинтересовались впечатляющей коллекцией Пикассо и Хуана Гриса, которую девушкам в свое время удалось собрать. Тогда 47 работ живописцев XX века попали в руки Дэвида и Пегги. Чтобы выкупить коллекцию целиком, Рокфеллеры организовали целый синдикат, в который вошли глава CBS Уильям С. Пейли, Гертруда Вандербильт Уитни, основатель Музея американского искусства Уитни в Нью-Йорке, и брат Дэвида Нельсон.

Пегги и Дэвид Рокфеллеры, 1990 год

Свою коллекцию Рокфеллеры собирали с осторожностью и некоторой простотой, покупку многих работ не предавали огласке — так было принято в семье. Тихо и скромно. И в 2002 году Дэвид нарушил эту самую главную фамильную традицию — стал первым Рокфеллером, который опубликовал автобиографию.

К тому моменту у Дэвида уже был небольшой литературный опыт — для узкого круга семьи и друзей он написал и выпустил собрание книг об искусстве в пяти томах. Первый, 1984 года, был посвящен европейскому искусству. Второй (1988) — искусству Америки. Третий (1993) — искусству Азии. Четвертый (1995) — изобразительному искусству. Четвертый том должен был стать последним, но в 2015 году Дэвид выпустил «Приложение». Заключительный том начинался со слов: «Не знаю, доживу ли я до ста лет, но мой интерес к искусству не исчезнет никогда, в этом я уверен».

Перед аукционом, до 12 апреля, часть коллекции Пегги и Дэвида покажут в Лондоне, Париже, Пекине, Шанхае и Лос-Анджелесе. После она отправится в Нью-Йорк, где будет ждать торги. Точную дату аукциона еще не назначили.

«Молодая обнаженная девушка с корзиной цветов», Пабло Пикассо

«Натюрморт с тарелкой с фруктами», Поль Сезанн

 
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