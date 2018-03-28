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Экономика
28.03.2018
Евгений Федоров
«Наказывая одного Арбузова, они наказывают две тысячи человек, которые работают на заводе»

Лидер предпринимателей – о белорусских бизнесменах, которые сидят за решеткой без решения суда.

Фото fenox.com

Сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательства Виктор Маргелов в экспресс-комментарии «Салiдарнасцi» прокомментировал информацию о том, что Fenox, белорусское предприятие задержанного год назад бизнесмена Виталия Арбузова, близко к разорению.

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– Это не секрет, что любой бизнес держится на энергии и интеллекте человека, его учредившего, – считает он. – И мы все должны понимать: как только владельца бизнеса посадили, особенно если он реально там всем управлял, то считайте, что этот бизнес просто погубили. И ответственность за это должна быть очень высокая.

По мнению собеседника, ущерб, нанесенный такими задержаниями, намного превышает суммы, которые государство рассчитывает взыскать с предпринимателей:

– Когда нет руководителя, предприятие, которое стоило миллиарды, стоит уже, грубо говоря, миллионы. Конечно, есть составляющая нравственная, когда наказывают, чтобы другим неповадно было. Но есть и составляющая экономическая, когда наказывая одного Арбузова, они наказывает две тысячи человек, которые работают на заводе. А у него же не один завод – у него еще куча всего.

По словам Виктора Маргелова, похожие истории, когда бизнесменов держат в тюрьме без приговора суда, довольно часто случаются и с мелкими предпринимателями в Беларуси:

– Пришли с проверкой – и за сущие копейки, которые там кто-то неправильно посчитал, посадили. Такая практика у нас очень распространена. Либо какой-то орган контролирующий не так трактовал... Такого, я считаю, вообще не должно быть – предприниматель должен иметь возможность спокойно работать. До суда такого человека не должны сажать в тюрьму.

В то же время, существует и другая практика, обращает внимание предпринимательский лидер.

– Кто украл мешок картошки, тому дают пять лет. А кто украл миллион, и отдал два, тот выходит на свободу. Я считаю, что это полностью разлагает действующую систему законодательства. У нас и чиновники – крупные взяточники – выходят на свободу таким образом. Так делать нельзя. Все должны быть в равных условиях, – замечает он.

Комментируя слова Александра Лукашенко о том, что государство готово декриминализировать бизнес, собеседник считает, что в это есть не только позитив, но и угроза для белорусов.

– Да, работа по отмене лжепредпринимательства идет и есть вероятность, что компромисс все-таки будет найден. Но, с другой стороны, некоторые товарищи начинают говорить о полной амнистии капитала. Я сторонник того, чтобы объявить амнистию капитала, но только того, который не нажит преступным путем. В противном случае, мы можем стать мировой помойкой с настоящими гангстерский разборками, которые Беларуси точно не нужны, – подчеркивает Виктор Маргелов.

 
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