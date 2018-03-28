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28.03.2018
Фотограф спас 30 малышей в кемеровском ТЦ благодаря «игрушечному» противогазу

Информация о том, что неизвестный герой вывел из горящего кинотеатра 30 детей, «гуляла» в интернете с самого начала, пишет kp.ru.

Но при проверке каждый раз оказывалась фейком. С одним и тем же разошедшимся по сети текстом ставились разные фото. На одном - известного пранкера, на другом – даже не будем сейчас рассуждать, кому и зачем это нужно, - одного из террористов в розыске.

Но герой, как оказалось, на самом деле существует. Журналист «Комсомолки» пытался его отыскать, и, - совершенно случайно, - столкнулся с ним лицом к лицу в штабе, где находятся родственники пострадавших и погибших детей.

Повторимся, это произошло случайно. Никто не кричит здесь «герой», не созывает журналистов с телекамерами. Обстановка не та. Просто постоянно идет обсуждение случившегося:

- Евгений был там в 16 часов, - под запись на диктофон при нас рассказывали кому-то в штатском, видно, из группы, ведущей расследование, родители. И тронули за рукав стоящего рядом молодого парня в болотного цвета толстовке и защитных штанах.

Евгений почти все время находится в штабе (на фото справа)

Оказывается, это он. Тот самый, что вывел из зала, который был открыт, около тридцати детей.

- Ребята, не пишите про меня как про героя, - поняв, что мы журналисты, тихо попросил нас Женя. - И фамилии не называйте, пожалуйста. Ну не хочу.

Оказывается, даже при таких ужасных трагедиях случается цепочка невероятных совпадений, благодаря которым совершается чудо. Женя работает фотографом в фирме, которая поводит детские квесты. Их площадка была расположена в торговом центре, она ближе всего к кинозалам.

Мы не спрашиваем, но читаем все по жениным глазам: на фото, сделанным им незадолго до трагедии, есть дети, которые сегодня в скорбном списке погибших.

Когда начался пожар, Женя заметил это одним из первых. И бросился туда, откуда шел дым. Удивительное стечение обстоятельств – среди творческого реквизита у него был противогаз: Женя надел его на себя, прежде чем ринуться в дымовую завесу. И то, что служило «игрушкой», сыграло спасительную роль. Второе совпадение – поскольку сам Женя постоянно проводил квесты, элементарно знал, как собрать детей, как организованно и быстро их вывести. Крикнув, чтобы все шли к нему, быстро собрал детей вместе и увел из горящего зала, а потом вниз, к спасительным выходам. Понимаем, здесь, может быть, пока не хватает деталей:

Евгений: «Ребята, не пишите про меня как про героя...» Фото: соцсети

- Я просто не имею права рассказать вам подробности, - как бы извиняется он. – Это требование следователей, я прохожу как один из свидетелей по делу о пожаре.

- Мы спросили его, - почему ты и наших детей не спас, - признается нам одна из мам, потерявшая в пожаре двух детей. – И он сказал, что даже не мог подумать, что там, в других залах, они могут остаться, запертые и без помощи. И я ему все равно благодарна. За тех малышей, кого он сохранил для других родителей….

Сам Женя на своей страничке в соцсети написал очень кратко:

«Ребята, я в порядке. Знаю, что многие потеряли детей. Приношу свои соболезнования тем, чьих детей не успели спасти».

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