Белорус не платит за ремонт в подъезде, считая, что его сделали плохо, а смету завысили

В Барановичах житель многоквартирного дома Александр Портянко не платит за сделанный ЖЭСом ремонт подъезда. Он считает, что «ремонта не было», пишет intex-press.by.

Пока ему начисляют пеню, Александр не теряет надежды разобраться, «куда ушли краска, штукатурка и прочее». С 2014 года ремонт подъездов стали делать за счет жильцов. Однако у людей нет реального механизма контролировать трату их денег.

Александр Портянко на площадке у своей квартиры. По словам мужчины, пол в подъезде после ремонта выглядит так же плохо, как до него

Александр Портянко живет в двухэтажном доме №22 на улице Горького. Дом старый – ему больше 65 лет. Александр с семьей переехал в эту двухэтажку примерно 30 лет назад. За все это время, по его словам, ремонта в подъезде не было.

Ремонт закончили в октябре. О том, что в подъезде что-то делали, говорит Александр, напоминают только висящие под потолком провода.

– Когда стены и потолок белили, их оторвали, а назад не прикрепили, – рассказывает он.

Старые доски пола не меняли, стены не выравнивали, труба на площадке как текла, так и течет, «уже даже грибок пошел».

– Одного не могу понять. В смете значится выравнивающая смесь. А что они выравнивали? Тут даже не специалисту видно, что и потолок, и стены просто покрасили. Они как были неровными, так и остались. Что они красили белой и серой краской, если у нас в подъезде ни белого, ни серого ничего нет? – говорит он.

С ноября Александру, как и другим жильцам подъезда, начали начислять плату за ремонт. Все работы обошлись почти в 700 рублей – столько, сколько было указано во второй смете. Эту сумму разделили между всеми шестью квартирами (в зависимости от их площади) и сделали рассрочку на три месяца. Александр должен заплатить около 120 рублей – по 42 рубля в месяц. Но деньги он не вносит, ему насчитывают пеню.

– Я не готов платить за ремонт, которого не было, – говорит Александр.

Мужчина по-прежнему пытается доказать, что жильцов, большинство из которых – пенсионеры, обсчитали. В декабре прошлого года, рассказывает Александр, он обратился в ОБЭП, но ответа оттуда пока не получил. В феврале супруги Портянко написали жалобу в Администрацию Президента.

– В Барановичах, как я понял, решить что-то не получится. Позвоните по одному номеру, потом по другому, а в результате – ничего. Может, хоть президент с нашим подъездом разберется, – говорит Александр.

Александр Горбач, юрист:

– Текущий ремонт подъездов – больной вопрос для всей страны. Он относится к основным жилищно-коммунальным услугам, а значит, хотите вы того или нет, услуга вам будет оказана, и вы за нее обязаны будете заплатить. Другими словами, если в ремонте есть необходимость, его сделают: ведь ЖЭСы, ЖСПК несут ответственность за состояние домов.

Проверить, сколько и каких материалов было затрачено на ремонт, теоретически возможно. Возможно, результат будет от обращений в Администрацию Президента. Если нет – людям надо обращаться в суд. Суд назначит экспертизу, которая установит, качественно ли сделан ремонт, сколько и каких материалов было потрачено. Но если жильцы его проиграют, то должны будут оплатить и судебные издержки, и экспертизу. А это немалые деньги.