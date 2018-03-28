Белорусские дипломаты наводят мосты в США и Великобритании, пока оттуда высылают российских

В разгар нового конфликта Запада и России официальный Минск проводит независимую внешнюю политику.

Глава белорусского МИД Владимир Макей находится с визитом в Лондоне. Там он встретился с министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном и с двоюродным братом королевы Елизаветы II принцем Майклом Кентским.

В центре – Борис Джонсон и Владимир Макей. Фото твиттер-аккаунта МИД

С принцем Майклом Кентским. Фото посольства Беларуси в Великобритании

Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко совершает визит в США. 27 марта он встретился с помощником Государственного секретаря США по европейским и евразийским делам Уэссом Митчеллом.

Фото пресс-службы МИД Беларуси

В ходе встречи стороны обсудили белорусско-американское сотрудничество, а также пути дальнейшего улучшения двусторонних отношений.

Замглавы белорусского МИД также встретился с и.о. помощника Госсекретаря по вопросам демократии, прав человека и труда Майклом Козаком.

Напомним, в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Великобритания выслала 23 российских дипломата, а США – 60.