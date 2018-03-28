Белорусские дипломаты наводят мосты в США и Великобритании, пока оттуда высылают российских

В разгар нового конфликта Запада и России официальный Минск проводит независимую внешнюю политику.
Глава белорусского МИД Владимир Макей находится с визитом в Лондоне. Там он встретился с министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном и с двоюродным братом королевы Елизаветы II принцем Майклом Кентским.
В центре – Борис Джонсон и Владимир Макей. Фото твиттер-аккаунта МИД
С принцем Майклом Кентским. Фото посольства Беларуси в Великобритании
Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко совершает визит в США. 27 марта он встретился с помощником Государственного секретаря США по европейским и евразийским делам Уэссом Митчеллом.
Фото пресс-службы МИД Беларуси
В ходе встречи стороны обсудили белорусско-американское сотрудничество, а также пути дальнейшего улучшения двусторонних отношений.
Замглавы белорусского МИД также встретился с и.о. помощника Госсекретаря по вопросам демократии, прав человека и труда Майклом Козаком.
Напомним, в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Великобритания выслала 23 российских дипломата, а США – 60.