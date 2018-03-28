Символ России – запертая дверь

Жертв пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» было бы гораздо меньше, если бы двери одного из кинозалов не были заперты.

По одной версии, это практиковалось в ТЦ, чтобы безбилетники не пробрались в зал. Контролер закрыла двери и ушла… По другой, это было сделано… из соображений безопасности!

Политолог Екатерина Шульман заявила в эфире «Эха Москвы»:

— Если у нас с вами малоэффективное государство и низкое качество самих государственных институтов, то основная борьба за безопасность будет заключаться в запирании дверей. Наш с вами национальный символ — это запертая дверь.

То, что сейчас становится понятно из обстоятельств происшедшего в Кемерово, основное количество жертв, самое главное ядро этой трагедии — это тот 41 человек, которые погибли в одном запертом кинозале. Там было три кинозала. Два были открыты — оттуда практически все ушли. Один был заперт. Там были дети, их заперли.

Почему? Чтобы ничего не случилось. Запасные входы были заперты. Их требует закрывать, между прочим ФСБ в рамках чего? — антитеррористических мер для безопасности, чтобы неизвестно кто туда не прошел…

Путин создал предпосылки для повторения кемеровской трагедии