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28.03.2018
На трассе «Белоруссия» нападают на дальнобойщиков

На российской трассе М1 «Белоруссия» активизировались грабители, нападающие на водителей фур.

Сообщения о дерзких нападениях на дальнобойщиков на трассе М1 «Белоруссия» (российский участок направления Москва-Минск) в Смоленской области стали распространяться через социальные сети. Пишут сами потерпевшие от рук грабителей: сразу несколько подобных случаев произошли в районе деревни Суетово Смоленской области.

Так, один из пострадавших Андрей Иванов (фамилия изменена — прим. ред.) рассказал «Газете.Ru», что 17 марта группа молодых людей прямо на парковке, где он остановился, чтобы отдохнуть, сначала ограбила, а потом избила его. Все началось с того, что мужчину под разными предлогами пытались выманить из машины, говорили, что у него пробито колесо. В итоге один из парней смог открыть вторую дверь и схватить стопку денег — когда Иванов бросился в погоню, его остановили подельники преступника и избили.

Также жертвами грабителей стали дальнобойщики в районе населенных пунктов Ярцево и Сафоново: по словам водителя, всего в ту ночь пострадали еще два дальнобойщика — один попал в больницу.

По словам Иванова, жертвами нападений на протяжении нескольких последних месяцев в этом районе нередко становились и иностранные водители. Большинство из них не владеют русским языком и поэтому не обращаются за помощью в полицию.

Но мешает не только языковой барьер — у водителей жесткие сроки доставки товаров. Поэтому, если фуру и груз удается отбить, дальнобойщики спешат как можно быстрее доехать до пункта назначения, чтобы не лишиться части оплаты из-за опоздания.

«Такие нападения на дальнобойщиков регулярно происходят по всей стране, жертвами становились некоторые мои знакомые, — рассказал «Газете.Ru» один из водителей, который попросил не называть его имени. — Где-то людей режут, где-то происходят драки. Происходит такое и в Москве, и в Иркутске. Особенно мы не любим Челябинск – там сплошь и рядом случаются ситуации, когда с водителей просто за въезд в город требуют деньги. Много там и «плохих» парковок, где лучше не останавливаться — проснуться можно без грузов, поскольку машины там просто вскрывают».

По словам водителя, преступники обычно действуют группами из трех-четырех человек, где у каждого своя роль: отследить машину, отвлечь находящегося за рулем человека, вытащить груз и переложить его в свой транспорт.

«Обычно нападающие не знают, какой товар мы везем, многое происходит без наводки: как-то резали тенты с картошкой, в прошлом году ограбили фуру в Нижнем Новгороде, которая везла электронные игрушки», — делится водитель.

Участники специальной группы поддержки дальнобойщиков «Помощь на дорогах» рассказали «Газете.Ru», что иногда информацию о перевозке дорогих грузов преступникам иногда передают сами диспетчеры. Бывали случаи, когда шоферам просто сообщали другой адрес, где они должны отдать товар, и те, ничего не подозревая, отдавали груз злоумышленникам.

«Бывает, что фуру с дорогим грузом начинают преследовать по наводке, — рассказали в группе. — За одним водителем следили от Челябинска до Новосибирска, и только когда водитель запросил сопровождение, от него отстали. При этом многие сейчас груз просто не страхуют — не делают этого ни грузоотправители, ни грузополучатели, ни водители — поскольку сами не хотят терять часть прибыли. А лишиться можно не только груза, но и самого транспорта. Недавно у коллеги прямо с охраняемой стоянки угнали дорогой грузовик Volvo — угонщик просто сказал охраннику, что он новый водитель.

Или вот случай: водителю в топливный бак фуры залили кислоту. К счастью, он долго готовился к поездке и заметил неполадку — видимо, недоброжелатели надеялись, что машина заглохнет в пути».

Дальнобойщики рассказали и о существовании более широкой проблемы, чем простые случайные грабежи. Так, в настоящее время, по их словам, стали происходить заказные грабежи, когда информацию о дорогостоящих грузах преступникам передает сам грузоотправитель или грузополучатель с тем, чтобы получить страховую выплату.

 
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