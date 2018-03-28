Шуневич рассказал, как будет спасать белорусские семьи от пьяниц
Министр пообещал навести порядок в каждой семье, где есть пьяницы.
Такое заявление глава МВД Игорь Шуневич сделал в интервью телеканалу «Беларусь-1».
По его мнению, белорусы, страдающие алкоголизмом, «порождают массу негатива». И милиция намерена относиться к ним еще жестче.
– Пропойце помощь, может, и не нужна, но членам его семьи кроме милиции, безусловно, никто не сможет помочь. Наведем порядок и разберемся с каждым, – сказал он.
Напомним, что в 2016 году вокруг МВД разгорелся громкий скандал, после того, как пьяный начальник Барановичского ГАИ сбил насмерть женщину, переходившую дорогу. Тогда министр Игорь Шуневич назвал произошедшее «ударом под дых всей системе».
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