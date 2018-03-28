Больше всего недочетов во время учебных эвакуаций было выявлено в ГУМе

Не везде и не все гладко: столичные спасатели проверили крупные торговые центры, сообщает TUT.BY.

Во вторник, 27 марта, учебные тревоги звучали в ТЦ «Арена-Сити», «Дана Молл», ГУМе и на Комаровском рынке.

В полдень сигнал тревоги прозвучал по всей «Арена-Сити». Приятный женский голос сообщил, что посетителям и работникам необходимо незамедлительно покинуть здание. В ведомстве отметили, что персонал торгового центра сработал грамотно, паники не было, посетители организованно двигались к выходам.

Однако в ходе проверки помещений выяснилось, что один из эвакуационных выходов из кинотеатра «Сильвер Скрин» был загроможден коробками, стеллажами и какими-то бочками. Такое нарушение считается достаточно серьезным и может стать поводом для приостановления деятельности объекта.

— Уже к вечеру сегодняшнего дня выходы были освобождены, о чем работники ТЦ сообщили в МЧС. Они не просто исправили нарушения после визита МЧС, но и убедили спасателей, что будут бдительны к вопросам безопасности, — рассказала официальный представитель МЧС Минска Ольга Мельченко.

Представитель МЧС отмечает грамотные действия при эвакуации и персонала «Дана Молл». Однако замечает, что работникам торгового центра не хватает опыта в координации действий.

— В местах, где формировались скопления людей, их перенаправляли к ближайшему выходу. Но, к сожалению, были случаи, когда люди из одного конца ТЦ двигались в другой. Это показывает, что персонал должен лучше координировать свою работу и помогать посетителям ориентироваться внутри торгового центра, — говорят в МЧС.

Больше недочетов было выявлено во время учебной эвакуации в ГУМе. Система оповещения в универмаге из-за проводимой модернизации не работала, так что посетителям о необходимости покинуть помещение и выйти на улицу по громкой связи сообщили с 4-минутным опозданием.

Персонал активные действия по проведению эвакуации начал только через 10 минут после оповещения.

Недовольство спасателям высказывали и покупатели, заявляя, что такие учения — пустая трата времени.

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