В Беларуси в знак солидарности с Россией приспустили госфлаги и изменили телеэфир

Беларусь в знак скорби и солидарности с Россией, где 28 марта объявлен общенациональный траур в связи с трагедией в Кемерово, приспустила госфлаги и отменила развлекательные программы в телеэфире.

Об этом БЕЛТА сообщили в Администрации президента.

По поручению Александра Лукашенко в Беларуси 28 марта приспущены государственные флаги над госучреждениями. В эфире республиканских и региональных СМИ отменили трансляции развлекательных программ. Кроме того, рекомендовано воздержаться от проведения подобных мероприятий, включая те, которые организовываются в общественных местах.

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