Растаев: «Этот невероятный кошмар мог случиться только в России»

Известный белорусский журналист продолжает комментировать реакцию российских властей на трагедию в Кемерово.

— Чем больше подробностей кемеровской трагедии просачивается в прессу, тем чаще шевелятся волосы на голове, — пишет Дмитрий Растаев в Facebook. — Читаешь и думаешь: такое бывает только в кино, где сценаристы, чтобы свести концы сюжета, выдумывают разные нелепые ситуации. Но нет, к сожалению, это уже не кино.

Итак, что пишут сегодня в прессе:

— здание «Зимней вишни» было спроектировано так, чтобы в нём было минимум выходов и их сложно было найти — сделано это было для того, чтобы покупатели как можно дольше оставались внутри здания и тратили побольше денежек (как выяснилось, большинство российских ТЦ спроектированы по тому же принципу);

— накануне в здании несколько раз срабатывала пожарная сигнализация, и охранники просто вырубили её, чтобы не надоедала;

— гигантский ТЦ редко навещала пожарная инспекция и не проверяла его должным образом, потому что он был оформлен как… малый бизнес;

— и, наконец, самый жуткий — словно пришедший из фильмов Звягинцева - момент: билетёрша, охранявшая зал от безбилетников, когда начался сеанс, заперла двери зала и ушла. И детки, не сумевшие выбраться наружу, задыхаясь от дыма, писали родителям последние sms-ки: «Мы горим. Возможно, прощайте». А пожарные даже не стали к ним прорываться.

Да, трагедии случаются в любой стране — но то, что случилось в «Зимней вишне», весь этот невероятный кошмар со всеми его дикими предпосылками, мог случиться только в России.

В стране, где каждый, имеющий хоть какую-то власть над людьми, первым делом норовит запереть их покрепче. Стране, где если что-то надоедает, это что-то вырубают, не задумываясь, в чём дело. Где всё сляпано так, чтобы нельзя было найти ни выхода, ни входа. И где по-прежнему всё находится в руках хитрых, жадных, подлющих людишек, ради власти и выгоды готовых на любую дикость.

Вперёд, Россия?

Растаев: «Гнойник какой-то, а не страна...»