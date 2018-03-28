«Предприятию грозит уничтожение». Что происходит с Fenox через год после задержания Арбузова

На предприятии уверены, что внеплановые проверки были направлены на то, чтобы подогнать результат «ущерба» к озвученной еще в момент задержания Арбузова впечатляющей сумме — 120 млн рублей.

За год, который провели за решеткой один из крупнейших бизнесменов Беларуси, председатель совета директоров группы компаний Fenox Виталий Арбузов и его сотрудники, принят либерализационный декрет № 7, много сказано о декриминализации экономических нарушений, об отмене норм, мешающих нормальной работе бизнеса, о том, что даже в случае задержания руководителя предприятие должно продолжать работать, а люди — не бояться за свои рабочие места.

Но Fenox нормально работать сейчас не может, рассказал TUT.BY источник, знакомый с ситуацией на предприятии.

Виталий Арбузов (в центре)

«Сейчас появилась реальная угроза полного прекращения производственной деятельности предприятий, потери экспортно ориентированных производств и ликвидации более двух тысяч рабочих мест», — говорит собеседник.

За год состав следственной группы менялся трижды, в январе уголовное дело передали из Центрального аппарата Следственного комитета в управление по Минску. На предприятии уверены, что внеплановые проверки были направлены на то, чтобы подогнать результат «ущерба» к озвученной еще в момент задержания Арбузова впечатляющей сумме — 120 млн рублей.

«В первых комментариях КГК речь шла о том, что предприятия группы завышали в разы стоимость импортируемой продукции и занижали экспортную цену, уменьшая выручку и налогооблагаемую базу. В итоге это не подтвердилось, как не подтвердились и факты незаконного возврата НДС из бюджета — у нас есть достоверные доказательства его уплаты на территории России», — рассказывает собеседник.

Впрочем, от доначисления сумм налогов это не спасает — в ход пошел самый спорный и критикуемый нормативно-правовой акт, отмены которого активно требует бизнес-сообщество — указ № 488 о борьбе с лжепредпринимательскими структурами.

Печально известный указ позволяет признавать недействительными первичные учетные документы по бестоварным сделкам. «Указ стал инструментом для „диалога“ с „несговорчивыми“ бизнесменами. В случае с Fenox Департамент финансовых расследований КГК признал не имеющими юридической силы первичные учетные документы по всем сделкам предприятий группы компаний за 2010−2016 годы с рядом нерезидентов товаропроводящей сети, зарегистрированных в России, Германии, Великобритании, США и других странах.

При этом даже контролирующие органы не отрицают, что все хозяйственные операции, экспорт, импорт, переработка и реэкспорт товаров реально имели место: товары перемещались через таможенную границу, подвергались таможенному контролю с уплатой необходимых платежей, контрагенты-нерезиденты платили налоги в странах их регистрации. Расчеты, кстати, осуществлялись исключительно по безналу», — говорит собеседник.

По информации источника, Виталий Арбузов принял меры к погашению доначисленных налогов примерно на 4 млн рублей. Но выставленная сумма ущерба гораздо выше, и Fenox начали активно «стимулировать» к его выплате, не дожидаясь завершения следствия. Предприятия группы привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 13.6 КоАП (Неуплата или неполная уплата суммы налога), причем с выставлением штрафных санкций.

«Сейчас по команде ДФР налоговая инспекция начала отменять свои решения о применении нулевой ставки НДС, а для обеспечения его взыскания приостановила операции по расчетным счетам двух предприятий и запретила проведение всех расходных операций. Предприятия лишились возможности выплачивать зарплату персоналу, рассчитываться за сырье и материалы, необходимые для производства продукции, которая в основном идет на экспорт и обеспечивает поступление валютной выручки в страну», — говорит собеседник.

В итоге, резюмирует он, предприятия группы компаний, работавшие на рынке более двадцати лет и пробившиеся со своей продукцией на конвейеры мировых автопроизводителей, могут быть полностью уничтожены.

Как ранее сообщалось, задержанный 12 апреля Арбузов подозревается в осуществлении с 2010 года противоправной деятельности, связанной с уклонением от уплаты налогов в особо крупном размере. Всего по делу было задержано 12 человек, сегодня за решеткой остаются четверо сотрудников Fenox и один — сторонней организации.

Арбузов, № 11 в топ-200 самых влиятельных белорусских бизнесменов по версии «Ежедневника», является председателем совета директоров Fenox, председателем совета директоров Fenox Venture Capital. В холдинг Fenox входят, в частности, Fenox Automative Сomponents (производство и дистрибуция автокомпонентов), Fenox Retail (сеть продовольственных магазинов Preston), Fenox Construction (инвестиции в недвижимость).

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