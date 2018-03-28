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28.03.2018
Михаил Брошин
Путин создал предпосылки для повторения кемеровской трагедии

В России 28 марта – день национального траура по жертвам трагедии в Кемерово.

Окончательного поименного списка погибших во время пожара в торговом центре «Зимняя вишня» пока нет. Поэтому даже официальные данные о числе жертв разнятся: от 63 до 67 человек. Среди них – более 40 детей, чьи жизни унес огонь.

После традиционной для себя паузы в моменты, когда в России случается что-то катастрофическое, Владимир Путин всё же приехал в Кемерово. И сразу назвал причины случившегося: халатность, разгильдяйство. И тем самым создал предпосылки для повторения трагедии. Вот почему.

Списать всё на халатность означает свести проблему, как говорили в советские времена, к «отдельным недостаткам». Мол, «кто-то кое-где у нас порой» допускает преступное разгильдяйство, «а в остальном, прекрасная маркиза, всё хорошо, всё хорошо».

Путин фактически переводит стрелки: виной всему является коррумпированная система, при которой за взятки можно купить всё, что угодно. Как иначе мог годами функционировать торговый центр, в котором были нарушены практически все существующие нормы противопожарной безопасности?

И это ведь далеко не первый случай подобного рода. К примеру, в декабре 2009 года в Перми сгорел ночной клуб «Хромая лошадь»: там погибли 156 человек. И тоже первым делом всё было сведено к халатности инспектора госпожнадзора, который «ненадлежащим образом отнесся к исполнению своих должностных обязанностей». И тогда точно также была объявлена повсеместная проверка на предмет соблюдения правил противопожарной безопасности, и говорилось, что «это не должно повториться»…

А сколько было еще историй: дом престарелых в Краснодарском крае (62 погибших), больница в Московской области (38), интернат в Новгородской области (37) и т.д. Так что, речь идет не об «отдельных недостатках», а об ужасной конструкции.

Но Путин не может признать, что виновата коррумпированная система, потому что в этом случае ответственность несёт он, а не «стрелочники». Поэтому ответственными назначены «халатность» и «разгильдяйство». А это означает, что следующие трагедии неизбежны: вопрос лишь где и когда…

Одна из путинских пропагандисток Тина Канделаки рассказала в блоге на «Эхе Москвы»:

«Я живу в Москве, в доме несколько десятков этажей. Мой дом, как выяснилось нами же, жильцами, был сдан в эксплуатацию без противопожарной сигнализации и оповещения. Мы, жильцы, сами поняли, что можем оказаться в ловушке и 10 (десять!!!) лет требовали ее установления. Теперь сами и устанавливаем».

Представляете! Речь ведь идет не о заурядной панельке в Урюпинске, а об элитном доме в российской столице. И если там творится такое…

«Мы все — заложники халатности», — резюмирует Канделаки. Но права она лишь частично. Все 140 с гаком миллионов россиян – это да. Но не только и не столько халатности, сколько системы, в строительстве которой та же Тина приняла деятельное участие. «Вы и убили-с».

«Страна – самоубийца, которая грозит миру нарисованными ракетами и каждый день истребляет саму себя»

 
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