Чем обернутся для белоруcской экономики новые санкции против России

Втянет ли Путин Лукашенко в противостояние с Западом?

США, Канада и страны Евросоюза выслали около 100 российских дипломатов из-за отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Как новый конфликт между Россией и Западом может сказаться на Беларуси?

Руководитель экспертной инициативы «Минский диалог» Евгений Прейгерман отмечает, что единственная возможность для Беларуси остаться вне обострившегося противостояния – занимать нейтральную позицию.

– Это получилось во время украинского кризиса. Но по мере того, как напряжение нарастает и начинает приобретать неконтролируемый характер, оставаться на нейтральных позициях нашей стране будет все сложнее. Это серьезный вызов для безопасности и независимости Беларуси, которая находится между противоборствующими сторонами, – говорит эксперт.

С учетом того, что у Беларуси есть военные обязательства перед Россией, для нашей страны существует риск быть втянутой в это противостояние.

– Пока Минск старается сохранить отстраненность от конфликта, направляя усилия на предложение своих миротворческих услуг. Но если представить, что сегодняшнее обострение в отношениях между Россией и Западом превратится в неконтролируемое, то продолжать это делать будет очень сложно, – прогнозирует Прейгерман.

Продолжение прогноза, а также мнение экономиста Леонида Злотникова читайте здесь