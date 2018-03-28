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Спорт
28.03.2018
Михаил Миронович
Азаренко зажигает в Майами

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко после восьмимесячного перерыва вернулась на корт и уже дошла до полуфинала престижного турнира в Майами.

Столь длительная пауза была вызвана разбирательством с бывшим бойфрендом, который судится со спортсменкой за право опеки над сыном. Из-за этого Азаренко пока не может покидать пределы США.

Но на первый же крупный турнир года, проходивший в Штатах, а точнее, в Индиан-Уэллсе, белоруска заявилась. Там Виктория дошла до второго круга, где уступила Слоан Стивенс.

С учетом обстоятельств поклонники бывшей первой ракетки мира спокойно отнеслись к этому поражению. Вряд ли многие ждали от Азаренко подвигов и на следующем турнире – в Майами.

Но во Флориде белоруска зажигает по полной. Она последовательно обыграла:

Кэтрин Беллис (44-я позиция в мировом рейтинге) – 6:3, 6:0;

Мэдисон Киз (15) – 7:5, 2:0 (отказ);

Анастасию Севастову (17) – 3:6, 6:4, 6:1;

Агнешку Радваньску (32) – 6:2, 6:2.

Когда в Беларуси была глубокая ночь со вторника на среду, Виктория Азаренко сражалась в четвертьфинале с 6-й ракеткой мира Каролиной Плишковой. И одержала очередную уверенную победу – 7:5, 6:3.

В общем, Виктория, как в лучшие времена, просто выносит соперниц с корта. За пять матчей Азаренко отдала всего один сет.

Для сравнения: одновременно с белоруской в игру вернулась после рождения ребенка не менее легендарная Серена Уильямс. В Индиан-Уэллсе она дошла до третьего круга, а в Майами вылетела с турнира уже после стартового матча.

В полуфинале Азаренко предстоит померяться силами с той самой Стивенс, которой наша соотечественница проиграла пару недель назад. Ждём реванша!

Азаренко: «Постараюсь быть самой заботливой мамой. И, надеюсь, прикольной тоже!»

 
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