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Общество
27.03.2018
Салiдарнасць
Цитата дня. Министр здравоохранения объяснил, почему в больницах не хватает врачей

Валерий Малашко прокомментировал, почему в Беларуси более 2000 вакансий медиков.

Фото БЕЛТА

— Это абсолютно текущая потребность, — цитирует TUT.BY министра здравоохранения, выступившего на международной специализированной выставки «Здравоохранение Беларуси». — Врач — тоже живой человек, который развивается и меняет место работы в зависимости от профессиональных интересов и навыков, которые он получил в процессе своей профессиональной деятельности.

Кроме того, по словам Малашко, вакансии могут возникнуть и из-за того, что врач ушла в декрет.

Как заявил министр, «2,5 тысячи вакансий врачей с лихвой покроются 3 тысячами выпускников медицинских университетов».

Народ на форумах предлагает платить министру здравоохранения такую же зарплату, как у фельдшера или участкового врача, и посмотреть, как он на нее проживет.

У нас встречное предложение: а слабо Василию Малашко заглянуть в обычную районную больницу, где не хватает узких специалистов, и попробовать объяснить пациентам, что «врач — тоже живой человек»?

 
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