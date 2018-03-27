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27.03.2018
«Жизнь наших детей бесценна, урод! Миллион за ребенка — вам не стыдно?»

Жители Кемерова высказали вице-губернатору, что думают о власти.

Собравшиеся на площади Советов показывают на пальцах, сколько их близких погибло в пожаре. На заднем плане — вице-губернаторы Сергей Цивилев и Владимир Чернов. Кемерово, 27 марта 2018 года. Фото Александр Кряжев / Sputnik / Scanpix / LETA

Приводим фрагмент репортажа журналистки «Медузы» Ирины Кравцовой с митингов в Кемерово, где где на пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» погибли 64 человека.

Вице-губернатор начал говорить о компенсациях пострадавшим — по миллиону рублей за погибшего.

— Жизнь наших детей бесценна, урод! — прокричала в ответ молодая женщина в розовой шапке. — Миллион за ребенка — вам не стыдно?

 Кричать приходилось всем присутствующим — хотя у Чернова был микрофон, его было почти не слышно; собравшиеся требовали принести колонки.

«Вы видели когда-нибудь по-о-олностью сгоревшего человека? Вы знаете, как он выглядит? Я, благодаря вам, узнал!»

Сергей Агарков пришел на митинг с женой; в руках они держали портреты своих детей, Кости и Маши. Бабушка повела их в кино по случаю начала весенних каникул; все трое погибли. «Маша была отличницей, Костик тоже, — рассказала „Медузе“ их мать. — У Машеньки недавно день рождения был, маленький юбилейчик — 10 лет исполнилось. Ей столько куколок подарили, она даже не успела с ними поиграть. В гробик ей с собой положим».

Сергей Агарков на митинге в Кемерово, 27 марта 2018 года. Фото Кирилл Кухмарь / ТАСС / Scanpix / LETA

Агарков попросил вице-губернатора дать ему микрофон.

— Нам говорят по телевизору, что мы живем в самой богатой стране. Но пламя, в котором горели наши дети, приехали тушить необученные пожарные и эмчеэсники на спецтехнике 1980-х годов, без вертолетов, без достаточного количества масок, без оборудования. Где же наше богатство? — спрашивал он. — Дети на верхних этажах кричали, что им не хватает воздуха, они просили их спасти. Но вы даже не расстелили нужное количество тентов под окнами! Моя мать оказалась в очаге пожара и сгорела заживо, дочь сгорела полностью. Вы видели когда-нибудь по-о-олностью сгоревшего человека? Вы знаете, как он выглядит? Я, благодаря вам, узнал! Тело моего сына осталось целым, но он задохнулся от угарного газа, у него внутри все черное, — видимо, когда бежал, споткнулся, надышался и больше не встал.

Чернов в ответ снова начал говорить про компенсации. Агарков с женой направились к выходу с площади.

Вице-губернатор – отцу, потерявшему в пожаре троих детей: «Вы пиаритесь на трагедии». Фотофакт

 
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