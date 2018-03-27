Охранника «Зимней вишни» подозревают в убийстве людей по неосторожности

Об этом сообщил отец Сергея Антюшина.

По его словам, сын уверяет, что не отключал пожарную сигнализацию, пишет РБК. Это сделал его начальник после, а теперь Сергея Антюшина хотят сделать крайним и на нем отыграться. Отец опасается, что на его сына могут оказывать давление, чтобы получить необходимые показания. В доме у Сергея Антюшина прошел обыск.

Кого задержали по делу о пожаре в «Зимней вишне»

Заводской районный суд Кемерова начал выбирать меру пресечения фигурантам дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», где 25 марта погибли 64 человека.

Как сообщает Настоящее время, всего по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя Вишня» в Кемерове задержали пока пять человек:

1. Сотрудник частного охранного предприятия, который, согласно заявлению СК, отключил систему пожарного оповещения в момент трагедии. Имени охранника в Следственном комитете не назвали.

2. Совладелица торгового центра Надежда Судденок. Во время суда по избранию меры пресечения она заявила, что в здании произошел поджог. По ее словам, к пожару причастны подростки «разных национальностей», которых сотрудники ТЦ якобы ловили на мелком хулиганстве.

3. Технический директор «Зимней вишни» Георгий Соболев, который отвечал за техническую безопасность здания. Во время суда по избранию меры пресечения Соболев заявил, что «в последние моменты все системы работали исправно». Также он заявил, что сам помогал координировать спасательные работы. Его суд арестовал на три дня.

4. Игорь Полозиненко, директор компании «Системный интегратор», которая разрабатывала и устанавливала противопожарную систему в ТЦ. Его арест также продлили на трое суток. Во время суда он заявил, что система пожарной сигнализации была отключена вручную за 15 минут до возгорания. По словам Полозиненко, последняя проверка пожарной системы проходила 20 марта 2018 года, после этого никаких заявок о неполадках от сотрудников «Зимней вишни» не поступало.

5. Ответственный за пожарную безопасность «Зимней вишни», электромонтер «Системного интегратора» Александр Никитин. По данным СМИ, у Никитина не имелось профильного образования в сфере безопасности так же, как и опыта работы. По образованию он – повар. Его арестовали на три дня.