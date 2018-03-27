Задержаны начальник участка и два работника Минского подшипникового завода

Фигуранты были задержаны сотрудниками милиции с поличным при выгрузке очередной партии похищенного в гараж.

Фото с сайта ГУВД Мингорисполкома

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, двое работников предприятия, деятельность которых координировал начальник участка, похищали подшипники, которые закладывали в тайники на территории завода.

После того, как формировалась крупная партия, похищенное вывозилось за территорию завода на служебном транспорте. Злоумышленники использовали конструкторские особенности машины, позволяющие прятать похищаемые комплектующие.

После вывоза за территорию завода похищенное выгружали в гараже одного из участников преступной группы.

Фигуранты были задержаны сотрудниками милиции с поличным при выгрузке очередной партии похищенного в гараж.

Милиционерам удалось предотвратить хищение свыше 400 единиц подшипников различной номенклатуры. Продукция стоимостью более 16 тысяч рублей возвращена предприятию.

В отношении работников завода 23 марта возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.205 Уголовного кодекса (кража, совершенная в крупном размере).