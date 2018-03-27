.
Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Охранника «Зимней вишни» подозревают в убийстве людей по неосторожности
Задержаны начальник участка и два работника Минского подшипникового завода
Отстранен глава «Белэнерго»
В Минске зарегистрирован Национальный университет имени Нила Гилевича
Армия рискует окончательно растерять общественный авторитет
Вице-губернатор Кемеровской области встал на колени на митинге и попросил прощения. Видеофакт
В России объявлен национальный траур
В Витебском районе медведь терроризирует округу с осени
Кіраўніка вулічнага тэатра пагражаюць звольніць з дзяржаўнай працы за ўдзел у Дні Волі
Белорусы засыпали забор посольства России цветами и игрушками. Фотофакт
Как предприятие-банкрот «выживало» работницу, переведя на рабочий день в один час
Лукашенко: «Любые несанкционированные мероприятия должны пресекаться мгновенно»
Гамяльчанка, якую ўдарылі нажом у грудзі, папрасіла дапамогі ў мужчыны, але той адмовіў
Лукашенко рассказал, как нужно реформировать Налоговый кодекс
Свежее фото Тулеева: старик не может стоять
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Коллизия, которую Лукашенко разрешить по большому счету не в силах
«Наши дети горели, а мы просто наблюдали»
Герой дня. 90-летний минчанин был задержан на 100-летии БНР
Власти Абхазии дали жесткую оценку высказываниям главы Беларуси
Крик души: «Нет телевидения. Есть сытые унылые гов***еды, покупающие себе на ваши деньги квартиры»

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Это может спасти чью-то жизнь. Совет эксперта, на что обратить внимание в торговых центрах
Романчук: «Представил, как через 20 лет наши сыновья будут поздравлять друг друга на площади Калиновского»
Невзоров объяснил, почему 76% Путина ничего не значат
«Сюрприз»! О чем говорила Мария Захарова после трагедии в Кемерово
Самое странное объяснение, почему молодые люди не идут работать на госпредприятие
Шендерович о диктаторах: «Все будет стабильно, стабильно, потом еще раз стабильно, — а потом упадет»
Романчук: «Это чернуха похлеще «Дом-2» и сериалов про ментов»
Без розовых очков: что думают о Беларуси американские эксперты
Цифра дня. Сколько людей пришло на празднование 100-летия БНР
Композитор: «Ни в одной стране мира правительство так панически не боится своего народа»
Прызнанне чалавека, які ніколі не святкаваў Дзень Волі
Все, что нужно знать о въездном медицинском туризме в Беларуси
4х4: почему у Лукашенко двойственное отношение к БНР
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Герой дня. 90-летний минчанин был задержан на 100-летии БНР
Солнце праздника Независимости
Як выглядала Беларусь у часы БНР. Шмат фотафактаў
Клаудиа Шиффер и другие звездные любительницы загорать топлесс
Грузинские каникулы Коли Лукашенко
Как в Минске в «час Земли» погас свет
Лукашенко выпивает второй день подряд
Сара едет! На Санторини
Папарацци подсмотрели за отдыхом звезды эротических календарей Келли Брук
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Скандалы
27.03.2018
Салiдарнасць
Задержаны начальник участка и два работника Минского подшипникового завода

Фигуранты были задержаны сотрудниками милиции с поличным при выгрузке очередной партии похищенного в гараж.

Фото с сайта ГУВД Мингорисполкома

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, двое работников предприятия, деятельность которых координировал начальник участка, похищали подшипники, которые закладывали в тайники на территории завода.

После того, как формировалась крупная партия, похищенное вывозилось за территорию завода на служебном транспорте. Злоумышленники использовали конструкторские особенности машины, позволяющие прятать похищаемые комплектующие.

После вывоза за территорию завода похищенное выгружали в гараже одного из участников преступной группы.

Фигуранты были задержаны сотрудниками милиции с поличным при выгрузке очередной партии похищенного в гараж.

Милиционерам удалось предотвратить хищение свыше 400 единиц подшипников различной номенклатуры. Продукция стоимостью более 16 тысяч рублей возвращена предприятию.

В отношении работников завода 23 марта возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.205 Уголовного кодекса (кража, совершенная в крупном размере).

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 4.5 (оценок:8)
Главное
«Жизнь наших детей бесценна, урод! Миллион за ребенка — вам не стыдно?»
Цитата дня. Министр здравоохранения объяснил, почему в больницах не хватает врачей
«В «Зимней вишне» детей в заложники взяла вся средневековая система российской жизни»
Хворага на рак 80-гадовага мужчыну міліцыянты некалькі гадзін пратрымалі на расцяжцы
«Беларуси только не надо лезть. Это терки России, а не наши»
«Дапамога партызанскім паплечнікам Машэрава і пагубіла»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY