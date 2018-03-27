«В «Зимней вишне» детей в заложники взяла вся средневековая система российской жизни»

.
Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Задержаны начальник участка и два работника Минского подшипникового завода
Отстранен глава «Белэнерго»
В Минске зарегистрирован Национальный университет имени Нила Гилевича
Армия рискует окончательно растерять общественный авторитет
Вице-губернатор Кемеровской области встал на колени на митинге и попросил прощения. Видеофакт
В России объявлен национальный траур
В Витебском районе медведь терроризирует округу с осени
Кіраўніка вулічнага тэатра пагражаюць звольніць з дзяржаўнай працы за ўдзел у Дні Волі
Белорусы засыпали забор посольства России цветами и игрушками. Фотофакт
Как предприятие-банкрот «выживало» работницу, переведя на рабочий день в один час
Лукашенко: «Любые несанкционированные мероприятия должны пресекаться мгновенно»
Гамяльчанка, якую ўдарылі нажом у грудзі, папрасіла дапамогі ў мужчыны, але той адмовіў
Лукашенко рассказал, как нужно реформировать Налоговый кодекс
Свежее фото Тулеева: старик не может стоять
Вице-губернатор – отцу, потерявшему в пожаре троих детей: «Вы пиаритесь на трагедии». Фотофакт
Орехъ: «Страна – самоубийца, которая грозит миру нарисованными ракетами и каждый день истребляет саму себя»
Загадка юбілею БНР
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Коллизия, которую Лукашенко разрешить по большому счету не в силах
«Наши дети горели, а мы просто наблюдали»
Герой дня. 90-летний минчанин был задержан на 100-летии БНР
Власти Абхазии дали жесткую оценку высказываниям главы Беларуси
Крик души: «Нет телевидения. Есть сытые унылые гов***еды, покупающие себе на ваши деньги квартиры»

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Это может спасти чью-то жизнь. Совет эксперта, на что обратить внимание в торговых центрах
Романчук: «Представил, как через 20 лет наши сыновья будут поздравлять друг друга на площади Калиновского»
Невзоров объяснил, почему 76% Путина ничего не значат
«Сюрприз»! О чем говорила Мария Захарова после трагедии в Кемерово
Самое странное объяснение, почему молодые люди не идут работать на госпредприятие
Шендерович о диктаторах: «Все будет стабильно, стабильно, потом еще раз стабильно, — а потом упадет»
Романчук: «Это чернуха похлеще «Дом-2» и сериалов про ментов»
Без розовых очков: что думают о Беларуси американские эксперты
Цифра дня. Сколько людей пришло на празднование 100-летия БНР
Композитор: «Ни в одной стране мира правительство так панически не боится своего народа»
Прызнанне чалавека, які ніколі не святкаваў Дзень Волі
Все, что нужно знать о въездном медицинском туризме в Беларуси
4х4: почему у Лукашенко двойственное отношение к БНР
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Герой дня. 90-летний минчанин был задержан на 100-летии БНР
Солнце праздника Независимости
Як выглядала Беларусь у часы БНР. Шмат фотафактаў
Клаудиа Шиффер и другие звездные любительницы загорать топлесс
Грузинские каникулы Коли Лукашенко
Как в Минске в «час Земли» погас свет
Лукашенко выпивает второй день подряд
Сара едет! На Санторини
Папарацци подсмотрели за отдыхом звезды эротических календарей Келли Брук
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Комментарии
27.03.2018
Юлия Латынина, Новая газета
«В «Зимней вишне» детей в заложники взяла вся средневековая система российской жизни»

Для погибших это был второй Беслан в прямом, натуральном смысле слова. Многие из детей, умиравших в запертом, охваченном дымом кинозале, были уверены, что это теракт и что их взяли в заложники.

Они звонили и писали эсэмэски близким, а их близкие в это время бились о другую сторону двери и кричали пожарным: «Там дети!»

Губернатор Тулеев не приехал на место трагедии, что не помешало ему заявить, что это он боролся с пожаром, прилагая все силы.

«С самого начала, как случилось, я возглавлял все это. Правда, выехать я не смог, но есть причина», — заявил Тулеев.

Неприезд свой он объяснил рекомендацией главы МЧС: чтобы кортеж не мешал работать спасателям. Крамольная мысль, что на место трагедии можно приехать без кортежа, начальственную голову не посетила.

Глава региона, не нашедший за это время мужества взглянуть в глаза родственникам убитых, нашел время для благодарности президенту за то, что тот — подумать только! — после массовой трагедии позвонил Тулееву.

«Конечно, велика роль главы государства. Казалось бы, при такой нечеловеческой загрузке он лично позвонил, определил меры и сказал, что передайте, поклонитесь всем семьям погибших. Лично. За это, конечно, особая благодарность», — сказал Тулеев.

Свежее фото Тулеева: старик не может стоять

Президент Путин молчал целый день, зато в самый разгар пожара он был в телевизоре: как раз, когда горели дети, шел очередной документальный фильм о президенте.

Первоначально, в воскресенье, нам сообщили, что жертвами пожара в «Зимней вишне» стали 4 человека. Это бывает. Когда в Беслане более тысячи детей были взяты в заложники, тоже публично заявили, что заложников 354. Чтобы публика не очень расстраивалась.

В Беслане дети горели, потому что террористы взяли их в заложники, а потом те, кто по должности должен был их спасать, убили детей вместе с террористами.

В «Зимней вишне» оказалось, что в заложники детей взяли не террористы. Их просто заперли в кинозале. На ключ. А потом забыли отпереть, когда начался пожар.

У человека, который поворачивал в дверях кинозала ключ, была инструкция: не пущать безбилетников. Шутка ли — билет стоит целых 250 рублей, может быть, через полтора часа два безбилетника пройдут, а может, целых четыре! На то, чтобы выпустить горящих детей, у него инструкции не было.

В другом кинозале дверь открыли, но только одну, и ту в половину створки: а сеанса не прервали и вместо объявления по громкоговорителю прокричали что-то поверх звуков фильма. Кто услышал, тот и убежал. Кто не услышал сразу, тот сгорел.

Самое ужасное, непредставимое — это совершенная несложность пожара. Понятно, когда сгорает какая-нибудь Grenfell Tower, там 24 этажа, пожары в высотках — это технический кошмар. Но тут? 4 этажа. Середина дня. Здание, где все люди были на ногах.

Никакой проблемы не было бы и не должно было быть: звучит сигнализация, распахиваются двери, и люди выбегают все, в считанные минуты, до единого человека: ну разве что кто-нибудь дымом чуть отравится.

Во всем цивилизованном мире освоена простая штука: двери без запоров, которые в одну сторону раскрываются, а в другую — нет.

Но в России владельцы кинозалов боятся: выйдет из такой двери подросток, оставит ее открытой и запустит в кинозал двадцать своих товарищей-безбилетников.

К тому же российские противопожарные правила писаны в 1950-е годы и рассчитаны на выживание производств в ядерной войне, а не на сохранение жизни детей в торговых центрах. Вот колонны из стали, согласно правилам, в крупных помещениях делать нельзя, потому что сталь при ядерном взрыве расплавится, и будет, как с башнями-близнецами. А до нормальных противопожарных дверей мы не доросли.

Поэтому владельцы помещений ставят самые обычные двери. И — запирают их. А то охраны не напасешься.

В Риме 60-тысячный Колизей заполнялся толпой и пустел за 15 минут. Проблема мгновенной эвакуации огромного количества людей из замкнутого помещения была решена еще 2000 лет назад.

Но решения 2000-летней давности являются слишком передовыми для нас. Мы не можем обеспечить эвакуацию детей из 4-этажного центра.

Никаких объявлений о пожаре не было. Пожарные двери в «Зимней вишне» были наглухо закрыты. Причина все та же: экономия. Тащат из центров безбожно, на главном входе всегда охранник: что же вам, всюду охранников ставить? Разоришься.

Правда, и эту проблему при малейшем желании можно решить. Можно установить рядом с дверью кнопку, которая ее открывает, а когда дверь открывается — на пульте тут же срабатывает сигнализация. Можно рядом с дверью присобачить стеклянный ящичек, а в него положить ключ. Можно топор, черт возьми, повесить у этой двери! Но наш Роспожнадзор — это про срубание бабок и «лексусы» у начальников. Он не про безопасность населения.

Никаких противопожарных систем в центре не было. Сигнализация не сработала. Или ее вовсе не было, или сломалась, или чоповец ее отключил.

Почему отключил? Или она постоянно срабатывала, или это просто инстинкт, как у Кремля: если горит, то первым делом надо отключить сигнализацию.

Здание заволок густой желтый и черный дым: люди не сгорали, люди задыхались от дыма. Причина? Скорее всего — отделка дешевым поливинилхлоридом. То, что дешевые пластики превращают общественные помещения при пожаре в газовые камеры, известно в России со времен «Хромой лошади».

И что? И ничего. Все наши Ростехнадзоры и Роспожназдоры — они же не затем, чтобы спасать жизни людей.

Люди стояли на крыше. Пожарные их не забирали. Дети горели в запертом кинозале. Обезумевшие родители кричали об этом пожарным, дети, еще живые, звонили им, говорили, что дверь заперта, — пожарные не стали прорываться к детям. Дети прыгали из окон — пожарные не растянули сетки.

Разве мы удивлены? Разве мы не видели пожарных на других пожарах? Как они приезжают через час после вызова? Как потом, поплевав, сообщают, что у них воды нет? Российская пожарная служба — это про то, как содрать противопожарную взятку с арендатора, а не про то, как тушить пожар.

Зато они проявили оперативность в замалчивании происшествия: и суток не прошло, как бойкие кемеровские полицейские стали изымать камеры и мобильники у жителей прилегающих домов.

В Беслане детей в заложники взяли террористы. А в «Зимней вишне» их в заложники взяла вся средневековая система российской жизни, несовместимая с современным высокотехнологическим мегаполисом.

Жуткая история с пожаром в Кемерове — это та же история, что со свалкой в Волоколамске, которая, по счастью, пока не принесла жертв. Это история о том, что современный высокотехнологичный мегаполис не может функционировать в условиях тотальной коррупции, средневековых строительных норм и популизма.

Если вы отделали торговый центр дешевым пластиком, заперли в нем все двери, чтобы кто-то чего-то не утащил, и сэкономили на сигнализации, то рано или поздно какой-то из этих торговых центров станет газовой камерой.

А если вы, когда у вас зажигается красная лампочка, отключаете сигнализацию — значит, вы работаете в МЧС, полиции или на гостелеканале.

Растаев: «Гнойник какой-то, а не страна...»

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 4.9 (оценок:8)
Главное
Растаев: «Гнойник какой-то, а не страна...»
Лица омоновцев и милиционеров в штатском, которые задерживали людей на Дне Воли
«В «Зимней вишне» детей в заложники взяла вся средневековая система российской жизни»
Хворага на рак 80-гадовага мужчыну міліцыянты некалькі гадзін пратрымалі на расцяжцы
«Беларуси только не надо лезть. Это терки России, а не наши»
«Дапамога партызанскім паплечнікам Машэрава і пагубіла»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY