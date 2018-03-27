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Общество
27.03.2018
Петр Гайдук
Заико: «Александр Григорьевич, вам впендюрили фуфло»

Александр Лукашенко поддержал создание Министерства цифровой экономики, которое может появиться уже в этом году. Экономист Леонид Заико называет это решение «ляпом».

Министерство цифровой экономики решено основать, несмотря на то, что всего месяцем ранее создали Совет по развитию цифровой экономики. В эту структуру вошли, в частности, Андрей Кобяков и Виктор Лукашенко.

И вот теперь появится еще и дополнительное министерство.

– Это подход в духе Брежнева: давайте создадим министерство по строительству коммунизма, и наступит счастье, – сказал в экспресс-комментарии «Салідарнасці» руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико.

Собеседник сомневается, правильно ли вообще говорить о таком понятии, как «цифровая экономика».

– Я бы сказал главе государства: Александр Григорьевич, вам впендюрили фуфло. Вся экономика сегодня проходит оцифровку, в том числе денежные потоки осуществляются в электронном виде. Зачем вам еще министерство? Просто купите своим чиновникам планшеты и запретите пользоваться бумагой, – недоумевает Леонид Заико. – Это абсолютнейший ляп, все потоки и так уже идут через интернет и системы передачи данных. У помощников и остальных, кто убедил Григорьевича, в голове каша. Хотя понимаю: название нового министерства, возможно, внушает трепет бывшим работникам сельского хозяйства.

Любопытно, что на встрече с руководителем Аппарата Совета министров Александром Турчиным глава государства поделился рассуждениями о еще более грандиозном плане.

– Или же нам какую-то реформу провести, и министерства, которые в перспективе вообще будут работать на цифру, как-то объединить, создать мощное министерство — министерство будущего, – сказал Александр Лукашенко.

Леонид Заико в этом смысла не видит.

– Некогда я написал концепцию административной реформы. Никакого министерства будущего не нужно. Технологически достаточно национального агентства экономической политики – это примерно человек 20, – объясняет руководитель аналитического центра «Стратегия». – Давно предлагаю закрыть нынешние министерства, купить сто домов на Канарах и отправить чиновников-дроздофилов туда, чтобы они вообще здесь не появлялись. Первым можно было бы закрыть министерство экономики: и никто бы этого не заметил – кроме жен чиновников.

 
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