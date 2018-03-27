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Общество
27.03.2018
Завтра твоей страны
Армия рискует окончательно растерять общественный авторитет

Раскол между обществом и армией приобретает опасные формы, предупреждают эксперты.

Призыв на военные сборы воспринимается в лучшем случае как возможность сменить обстановку и отдохнуть от семейных и рабочих будней. Но чаще – как бессмысленное мероприятие, пишет «Беларусь в фокусе».

Факты уклонения от мероприятия по фиктивным или сфабрикованным основаниям стали массовыми, особенно в столице. Еще год назад подобного масштаба проблемы не наблюдалось.

«И хотя власти обещают наказать нарушителей, очевидно, что ситуация тупиковая: если уклонисты подвергнутся суровому наказанию, это может спровоцировать общественное недовольство; оставить факты уклонения от военных сборов без ощутимых последствий для виновных – значит спровоцировать расширение проблемы. Обе ситуации являются нежелательными», — отмечается в обзоре «Беларусь в фокусе».

Как считают эксперты, разрыв между военным руководством и обществом происходит потому, что белорусская армия в основном остается носительницей традиции армии СССР, которая существовала в другую историческую эпоху. Тем временем белорусское общество радикально отличается от советского: на смену коллективизму пришел индивидуализм, изменилась система циркуляции информации в обществе, резко выросло число людей с высшим образованием, их мобильность и осведомленность о внешнем мире.

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