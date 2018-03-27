Растаев: «Гнойник какой-то, а не страна...»

.
Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
В Минске зарегистрирован Национальный университет имени Нила Гилевича
Армия рискует окончательно растерять общественный авторитет
Вице-губернатор Кемеровской области встал на колени на митинге и попросил прощения. Видеофакт
В России объявлен национальный траур
В Витебском районе медведь терроризирует округу с осени
Кіраўніка вулічнага тэатра пагражаюць звольніць з дзяржаўнай працы за ўдзел у Дні Волі
Белорусы засыпали забор посольства России цветами и игрушками. Фотофакт
Как предприятие-банкрот «выживало» работницу, переведя на рабочий день в один час
Лукашенко: «Любые несанкционированные мероприятия должны пресекаться мгновенно»
Гамяльчанка, якую ўдарылі нажом у грудзі, папрасіла дапамогі ў мужчыны, але той адмовіў
Лукашенко рассказал, как нужно реформировать Налоговый кодекс
Свежее фото Тулеева: старик не может стоять
Вице-губернатор – отцу, потерявшему в пожаре троих детей: «Вы пиаритесь на трагедии». Фотофакт
Орехъ: «Страна – самоубийца, которая грозит миру нарисованными ракетами и каждый день истребляет саму себя»
Статкевіч: «Канцэртамі свабоду не заваюеш»
Загадка юбілею БНР
Шрайбман: «То, что нет политической оттепели, не значит, что ничего не меняется»
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Коллизия, которую Лукашенко разрешить по большому счету не в силах
«Наши дети горели, а мы просто наблюдали»
Герой дня. 90-летний минчанин был задержан на 100-летии БНР
Власти Абхазии дали жесткую оценку высказываниям главы Беларуси
Крик души: «Нет телевидения. Есть сытые унылые гов***еды, покупающие себе на ваши деньги квартиры»

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Это может спасти чью-то жизнь. Совет эксперта, на что обратить внимание в торговых центрах
Романчук: «Представил, как через 20 лет наши сыновья будут поздравлять друг друга на площади Калиновского»
Невзоров объяснил, почему 76% Путина ничего не значат
«Сюрприз»! О чем говорила Мария Захарова после трагедии в Кемерово
Самое странное объяснение, почему молодые люди не идут работать на госпредприятие
Шендерович о диктаторах: «Все будет стабильно, стабильно, потом еще раз стабильно, — а потом упадет»
Романчук: «Это чернуха похлеще «Дом-2» и сериалов про ментов»
Без розовых очков: что думают о Беларуси американские эксперты
Цифра дня. Сколько людей пришло на празднование 100-летия БНР
Композитор: «Ни в одной стране мира правительство так панически не боится своего народа»
Прызнанне чалавека, які ніколі не святкаваў Дзень Волі
Все, что нужно знать о въездном медицинском туризме в Беларуси
4х4: почему у Лукашенко двойственное отношение к БНР
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Герой дня. 90-летний минчанин был задержан на 100-летии БНР
Солнце праздника Независимости
Як выглядала Беларусь у часы БНР. Шмат фотафактаў
Клаудиа Шиффер и другие звездные любительницы загорать топлесс
Грузинские каникулы Коли Лукашенко
Как в Минске в «час Земли» погас свет
Лукашенко выпивает второй день подряд
Сара едет! На Санторини
Папарацци подсмотрели за отдыхом звезды эротических календарей Келли Брук
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Комментарии
27.03.2018
Растаев: «Гнойник какой-то, а не страна...»

Известный белорусский журналист – о реакции российских властей на трагедию в Кемерово.

Фото Reuters

– Российская власть настолько привыкла видеть перед собой раболепное стадо, что даже в трагические минуты любые попытки негодования называет «пиариться на трагедии», – пишет Дмитрий Растаев в Facebook. – По её логике, кемеровцы должны стоять очи долу и молчать в шапку, пока их будут дурить и водить за нос.

Притом, что федеральные телеканалы, которые, по идее, первыми должны были заговорить о трагедии, тихарились чуть ли не сутки, тогда как весь интернет уже гудел. И этот хранитель скреп на третий день лишь сподобился приехать. Осчастливил! Где был три дня, о чём думал? Ехать или не ехать?

Гнойник какой-то, а не страна...

Вице-губернатор Кемеровской области встал на колени на митинге и попросил прощения. Видеофакт

Белорусы засыпали забор посольства России цветами и игрушками. Фотофакт

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 4.9 (оценок:54)
Главное
Растаев: «Гнойник какой-то, а не страна...»
Лица омоновцев и милиционеров в штатском, которые задерживали людей на Дне Воли
«В «Зимней вишне» детей в заложники взяла вся средневековая система российской жизни»
Хворага на рак 80-гадовага мужчыну міліцыянты некалькі гадзін пратрымалі на расцяжцы
«Беларуси только не надо лезть. Это терки России, а не наши»
«Дапамога партызанскім паплечнікам Машэрава і пагубіла»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY