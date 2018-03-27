Растаев: «Гнойник какой-то, а не страна...»

Известный белорусский журналист – о реакции российских властей на трагедию в Кемерово.

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– Российская власть настолько привыкла видеть перед собой раболепное стадо, что даже в трагические минуты любые попытки негодования называет «пиариться на трагедии», – пишет Дмитрий Растаев в Facebook. – По её логике, кемеровцы должны стоять очи долу и молчать в шапку, пока их будут дурить и водить за нос.

Притом, что федеральные телеканалы, которые, по идее, первыми должны были заговорить о трагедии, тихарились чуть ли не сутки, тогда как весь интернет уже гудел. И этот хранитель скреп на третий день лишь сподобился приехать. Осчастливил! Где был три дня, о чём думал? Ехать или не ехать?

Гнойник какой-то, а не страна...

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