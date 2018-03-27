Вице-губернатор Кемеровской области встал на колени на митинге и попросил прощения. Видеофакт

Сергей Цивилев, который обвинил отца погибших детей в «пиаре на крови», опросил прощения у протестующих на коленях.

Как сообщает РИА «Новости», Сергей Цивилев сделал это, когда через семь часов после начала митинга чиновники предложили собравшим разойтись, но протестующие встретили это неодобрительными возгласами.

Другой вице-губернатор Кемеровской области, Владимир Чернов, предложил наказывать распространителей слухов о сотнях погибших. В свою очередь, глава региона Аман Тулеев не вышел к протестующим, но при этом попросил у Владимира Путина прощения за пожар в торговом центре, в котором только по официальным данным погибли 64 человека.