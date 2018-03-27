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Общество
27.03.2018
Татьяна Матвеева, TUT.BY
В Витебском районе медведь терроризирует округу с осени

В деревне Пукшино, в которой живет около 70 человек, зверь напал на мужчину.

Спас его от смерти сосед, который отогнал зверя. Сейчас потерпевший с серьезными травмами в больнице в областном центре. Местные говорят, что этот медведь уже полгода терроризирует окрестности. TUT.BY пообщался с мужчиной, который спас односельчанина, а также с охотником, рассказавшим, чем опасен зверь, однажды напавший на человека.

Трагедия произошла около полуночи субботы, 24 марта. 42-летний безработный житель Пукшино Алексей И. возвращался из гостей домой. Мужчина был пьян. Он уже почти дошел до дома, оставалось буквально 20 метров, но тут на него напал забредший в деревню медведь. Зверь подмял мужчину под себя и начал его кусать и рвать. Сельчанин закричал.

Крики услышал сосед — Дмитрий Жуковский. Мужчина, в чем был и без всякого оружия, выскочил со двора.

— Я подбежал к месту, вижу: медведь стоит над соседом и кусает. Стал громко кричать, пытался отогнать зверя. Он немного отступил. Тут на шум выбежал мой младший сын, тоже стал отпугивать медведя. Вдвоем мы отогнали животное, помогли соседу подняться и отвели его домой, — рассказал TUT.BY Дмитрий.

Дмитрий Жуковский. Фото: Юрий Горегляд

Медведь покусал Алексею обе руки, спину, бок, ягодицы. Мужчина оставался в сознании.

«Соседу повезло, что на нем была теплая куртка, поэтому многие раны не рваные, а выглядят, как продавленные следы от зубов. Но левая рука пробита выше локтя, и дырки там такие глубокие, что влезет палец», — описывает раны Алексея его спаситель.

Пострадавшему тут же вызвали скорую. Медики обкололи сельчанина обезболивающим и увезли в больницу.

«Медведь еще какое-то время ходил по двору соседа, в калитку входил. И нас еще провожал до дома», — добавляет Дмитрий.

— Страшно было стоять против медведя безоружному?

— Сразу как-то нет. В тот момент я вообще не думал ни о чем, просто бежал и орал. Медведь, наверное, пугливей меня оказался. А когда домой пришел, стало страшно. Ну и ночью после этого случая не очень хочется выходить на улицу. Тем более, медведь появился в Пукшино уже не в первый раз, однажды провожал мою жену. Натерпелась она тогда страху! И, по-моему, этот зверь уже не остановится. А у нас в деревне есть и дети — за ними приходит школьный автобус. Конечно, страшно теперь всем сельчанам.

Вес медведя, по визуальной оценке витебского охотника Юрия Горегляда, который видел именно это животное, — 120−150 кг. Ему 3 или 4 года. Скорее всего, он проснулся раньше срока и бродит по окрестности.

По словам Юрия, медведь начал появляться в этих местах полгода назад — еще осенью. Его часто видели жители и охотники в окрестностях Пукшино, а также деревень Глазомичи, Яновичи. Зверь не боялся людей и отпугивающих выстрелов в воздух, разорил пасеку у егеря, пугал грибников.

— Осенью сделали первый запрос в Минприроды на отстрел опасного медведя. В ответ услышали, что животное относится к краснокнижному виду, что убивать его нельзя. И посоветовали отпугивать зверя.

Место происшествия. Пострадавший Алексей живет в синем доме на краю деревни (слева), а его спаситель Дмитрий — в кирпичном напротив. Медведь напал на человека посреди дороги, недалеко от первого бетонного столба. Фото: Юрий Горегляд

В середине марта, по словам Юрия Горегляда, медведь проснулся от спячки и ломился в коровник на краю деревни. Его отогнали местные собаки. В следующий «визит» животного в деревню от него убегала женщина — это было недалеко от фермы.

— Слышу, мне кричат: «Лена, беги, за тобой медведь!». Оборачиваюсь: а ё-мое! Он в метрах в 50-ти, идет за мной. Я бежать! Залетаю во двор к одному жителю, он открывает дверь, я скорей заскакиваю. Еле отошла от страха. В общем, этот медведь ходит по нашей деревне как хозяин. Его и на ферме не раз видели, даже фотографировали, — рассказывает TUT.BY Елена, старейшина деревни Пукшино.

По словам местных жителей, пострадавший Алексей И. мог спровоцировать медведя своим поведением: «В деревне все друг другу говорят, что он пьяный сам лез к нему. Ходил по дороге за зверем… А через некоторое время сосед услышал крики — медведь уже драл Лешке бока и спину».

На следующий день после нападения на Алексея И. охотники провели для медведя «устрашающую акцию».

— Сейчас отправили в Минприроды повторный запрос и ждем разрешения на отстрел, — говорит Юрий Горегляд. — Зверь этот точно неадекватный. Нормальный дикий зверь всегда боится человека и обходит его стороной. Большинство непосвященных думает — это такой плюшевый мишка, милый и безобидный. Но это не так: медведь, хоть раз напавший на человека — потенциальный убийца. Данный зверь представляет собой потенциальную угрозу жителям деревни. Если его не уничтожить, то вопрос времени, кто его следующая жертва.

 

 
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