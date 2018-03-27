В Минске пройдет мастер-класс Константина Каверина об искусстве публичных выступлений

Ведущий шоу «Утро в большом городе» на радио Unistar, известный также как голос «Борисов-арены», расскажет, с чего начать выступление и чем закончить.

28 марта в 19.00 в образовательном пространстве Punkt (ул. Октябрьская, 23а, 2 этаж) продюсер и ведущий шоу «Утро в большом городе» на радио Unistar проведет мастер-класс «Как выступать перед кем угодно и на любую тему?» .

Константин Каверин, известный также как голос «Борисов-арены» (он является диктором футбольного клуба БАТЭ на домашних матчах команды), расскажет, с чего начать выступление и чем закончить, как выбрать для публичного спича самое важное, как реагировать на неудобные вопросы из аудитории, куда деть непослушные руки, а также о многом другом.

– Это началось с маленькой просьбы одной моей знакомой, – рассказывает Каверин. – Она сказала: слушай, ты же на людях выступаешь, а у меня с этим беда. Может, поможешь? Я помог. Она сказала, что это было очень полезно. Конечно, первоклассного оратора за пару часов из нее не получилось (как не получится никогда и не из кого), но человек был благодарен. А потом еще один мой приятель попросил провести что-то вроде мастер-класса для сотрудников его компании. Я отнекивался, но он убедил меня в том, что нельзя иметь десятилетний опыт выступления перед людьми и не делиться им. Словом, я постараюсь помочь вам получить удовольствие от того, что сегодня, возможно, кажется вам ужасом – от публичных выступлений.

Билеты на мастер-класс можно купить через сервис bezkassira.by. Цена – 20 рублей. C промо-кодом GAZETABY – на 20% дешевле.