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27.03.2018
Салiдарнасць, фото Сергей Гапон
Белорусы засыпали забор посольства России цветами и игрушками. Фотофакт

Второй день к дипломатическому представительству РФ в Минске ежечасно подходят с соболезнованиями, в связи с трагедией в Кемерово, 5-7 человек.

 
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