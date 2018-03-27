Белорусы засыпали забор посольства России цветами и игрушками. Фотофакт

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Общество
27.03.2018
Салiдарнасць
, фото Сергей Гапон
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Второй день к дипломатическому представительству РФ в Минске ежечасно подходят с соболезнованиями, в связи с трагедией в Кемерово, 5-7 человек.
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