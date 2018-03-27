Первые фотографии Тома Харди в образе Аль Капоне

Съемки фильма «Фонзо» только-только начались.

Режиссер Джош Транк («Фантастическая четверка», «Хроника») снимает «Фонзо» – биографическую драму о жизни американского гангстера итальянского происхождения Аль Капоне с Томом Харди в главной роли. На своей странице в инстаграме актер поделился первым снимком в роли Капоне с подписью «В погоне за Фонзо» – он сидит на стуле в тюремной одежде и побритый налысо.

Конечно, говорить о фотографическом сходстве между Томом Харди и его героем сложно – но так ли это важно? По сюжету фильма, Аль Капоне отбыл в тюрьме уже 10 лет и начинает терять рассудок, вспоминая свое кровавое прошлое. В картине также сыграют Мэтт Диллон и Кайл Маклохлен.