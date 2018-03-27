«Беларуси только не надо лезть. Это терки России, а не наши»

США, Канада и европейские страны высылают более 100 российских дипломатов. Какая реакция у белорусов?

На дискуссионной площадке talks.by мнения разделились. Часть форумчан полагает, что Россию наказывают бездоказательно (поводом является отравление в Лондоне экс-шпиона Скрипаля и его дочери) и Запад об этом еще пожалеет.

«Что-то какое-то всемирное ополчение против России... И мы рядом».

«Америка паникует. Проект однополярного мира трещит по швам. Все надежды Вашингтона опирались на иллюзию всемогущества США, способных наказать любого противника. И вот теперь эта иллюзия практически разрушена Россией, не желающей подыгрывать Америке, и способной в случае чего дать достойный отпор».

«Обычное плявузганье со стороны Запада ведет только к тому, что россияне сплачиваются вокруг своего президента и правительства».

Но многие считают, что Россию следовало наказать и беспокоятся, как бы конфликт не затронул Беларусь:

«Все логично. Нам только не надо в это лезть. Это терки России, а не наши. Без разницы, какие есть там союзы и объединения. На РФ никто не нападает – а значит, мы можем спокойно отойти в сторону. А тех, кто будет подталкивать РБ к вступлению в конфликт на стороне РФ, надо сразу закрывать как русскомирных блогеров».

«Чем-то плохим попахивает. Не довели бы до печальных последствий амбиции восточного соседушки».

«Ни к чему хорошему это не приведет. Все против России. А мы с кем?»

«Значит, скоро будем все – и в РБ, и в РФ – бегать по обменникам и искать евро или доллары. Да и обвалится «деревянный» с «зайчиком» скоро. Все идет к этой печальке».

«Белорусы с цивилизованным миром!»

«Если сосед постоянно гадит, врет направо и налево с криком «докажи», то чего удивляться, что в случае очередной гадости будет первым подозреваемым в списке, тем более когда не идет на сотрудничество. А до суда дойдет, процесс запущен. Пока им только указали на дверь».

«России в ответ нужно ввести санкции. Например, отказаться от продукции Майкрософт».

«Лучше бы детишек правителей российских (Путина и т.д.) выслали и закрыли въезд в ЕС и прочие страны. Чтобы поближе к людям российским были. Чтоб в свои поликлиники походили и т.д.»

«Владимир Владимирович! Когда будете опускать «железный занавес», оставьте, пожалуйста, Беларусь снаружи».

Рунет: «Ну чо, пацаны, когда еда по талонам?»

Telegram-канал «Теория элит»: «17 стран высылают 129 российских дипломатов. Прямо сейчас мир становится биполярным».

Telegram-канал VN Smirnov: «А что вы так возбудились по поводу 60 дипломатов, высланных из США, и трех десятков, высланных из Британии? Остальные страны выслали чисто символически 2-4 дипломатов. Но, напомню, в июне 2017-го из России было выслано 755 дипломатов США».

Telegram-канал «Кремлевский мамковед»: «Как мы и писали, Россию ждет новая изоляция и очередной виток гонки вооружений. Наших дипломатов высылает США, Германия, Франция, Польша, Чехия, Дания, Эстония, Латвия, Литва и Украина. Ну чо, пацаны, когда еда по талонам?»