Лукашенко: «Любые несанкционированные мероприятия должны пресекаться мгновенно»

Глава государства высказался о шествии 25 марта, которое должно было стартовать с площади Якуба Коласа, но так и не началось.

Встречаясь с министром внутренних дел Игорем Шуневичем, Александр Лукашенко отметил, что некоторые граждане решили отпраздновать 100-летие со дня образования БНР проведением несанкционированных мероприятий, несмотря на то, что они были запрещены, сообщает БЕЛТА.

— Что хотим, то и воротим. Все должны понимать, что бардак начинается с этого. Поэтому вы не смотрите по сторонам. Не надо смотреть, какое заявление сделает Евросоюз или Госдепартамент, это их дело делать заявления. Но не дай бог, нам породить ту обстановку, в которой сегодня живут западные государства. Возьмите Францию — за что гибнут люди?

Пускай у нас будет несовершенный государственный строй, но мы должны обеспечить безопасность людей. Поэтому любые несанкционированные мероприятия, которые мешают жить людям, должны пресекаться мгновенно. Они должны понимать и слышать, что это не выдумка милиции.

Лукашенко обратил внимание, что в Беларуси достаточно свобод для граждан:

— Не надо лезть на рожон. Но если ты лезешь на рожон и хочешь себя показать, ну что ж, это в основном мужики, и получайте тогда.

Тем временем МИД Беларуси обратил внимание ЕС, что все разрешенные 25 марта мероприятия в стране прошли без инцидентов. Об этом говорится в ответе ведомства на комментарий пресс-секретаря Европейской службы внешних действий, заявившей ранее, что реакция белорусских властей в День Воли «была непропорциональной».

Напомним, по информации правозащитников, по всей Беларуси были задержаны 110 участников празднования Дня Воли. Только в Минске, по предварительным данным, было задержано 66 человек.