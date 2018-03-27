Обвиняемый Иванов: «Не признаю себя виновным по всем статьям»

Суд по оправдательному приговору, который поручил пересмотреть Лукашенко.

Во вторник, 27 марта, в Верховном суде в открытом заседании начался процесс по делу Юрия Иванова. В 2010 году молодого человека оправдали по делу об убийстве знакомой, выплатили компенсацию и отпустили из-под стражи. Отец убитой обошел все инстанции и дошел до президента. Летом 2017 года Иванова задержали в Питере и «с мешком на голове» привезли в Минск.

Впервые об этой истории Александр Лукашенко рассказал 1 февраля во время встречи с председателем Государственного комитета судебных экспертиз Андреем Шведом. Президент «лично принял решение вернуться к уголовному делу».

38-летнюю могилевчанку Светлану убили в собственном доме в 2009 году, в преступлении обвинили ее 25-летнего знакомого Юрия Иванова. Расследование шло не один месяц, дело было направлено в суд. Выслушав все стороны и изучив доказательства, Могилевский областной суд в 2010 году вынес оправдательный приговор.

«Я сел и сам за сутки изучил его (дело. — Прим. TUT.BY). И дал команду прокурору и председателю КГБ, чего бы ни стоило, расследовать это уголовное дело. Негодяя нашли в России, привезли в Минск, возбудили снова уголовное дело, начали расследовать. Притом я контролировал весь этот процесс. И оказалось, что он — убийца. А его фактически оправдали», — рассказал Александр Лукашенко.

Во вторник за полчаса до начала судебного процесса в Верховный суд пришли родные убитой Светланы. Ее отец, сын, тетя, дядя.

Отец, дядя и тетя убитой

— За эти годы обошел все инстанции и не по одному кругу, а услышал только президент. Приехали ко мне деловые и толковые парни, во всем разобрались, — рассказывает TUT.BY Леонид Яковлевич, отец погибшей женщины.

Накануне вечером мужчина вместе с внуком приехал в Минск из Могилева.

— Последний раз в Верховном суде был в 2010 году. Оправдательный приговор оставили в силе. Как? Для меня сейчас важно, чтобы Иванова наказали по закону, главное — отменить этот оправдательный приговор, — говорит Леонид Яковлевич.

Мужчина уточняет, что будет заявлять моральный иск, потому что потерял единственную дочку.

— Почему вы спрашиваете только их (родственников убитой — Прим. TUT.BY)! — возмущается тем временем мать обвиняемого Юрия Иванова. — Пусть расскажут, чем занималась эта женщина (убитая — Прим. TUT.BY).

Юрию Иванову предъявлено обвинение по четырем статьям Уголовного кодекса: убийство с особой жесткостью (ч. 2 ст.139), кража (ч. 1. ст. 205), умышленное уничтожение имущества (ч. 3 ст. 218) и хищение личных документов (ст. 378).

Перед началом процесса решался вопрос о проведении видео- и фотосъемки.

— Полагаю, необходимо запретить, потому что будут освещаться аспекты личной жизни, — заявил прокурор.

— Я не против, пусть будут, — говорит из клетки обвиняемый.

Тем не менее съемку запретили.

На вопросы судьи обвиняемый отвечает громко, позволяет себе небольшие ремарки. Юрию Иванову 34 года, окончил могилевское училище по специальности «ремонт аппаратуры радио и связи», затем учился в школе милиции, но так и не закончил ее.

— Ваше семейное положение? — уточняет судья.

— Разведен.

— Когда вы развелись?

— Не помню.

У Иванова есть трехлетняя дочка, после небольшой паузы обвиняемый называет ее год рождения и дату. До задержания Юрий Иванов жил в Питере, был зарегистрирован в гостинице.

— А почему нет? — вопросом на вопрос отвечает Иванов. — До задержания работал в строительной фирме, название точно не помню, был там руководителем.

Гособвинитель заявил ходатайство о вызове в суд некоторых свидетелей: бывшего мужа убитой, сокамерника обвиняемого, женщину, которая нашла нож, и экспертов.

Услышав это, Иванов тут же заявил свое ходатайство. Он попросил вызвать экспертов, которые проводили психолингвистическую и судебно-психиатрическую экспертизы.

— Чтобы добиться истины, нужно вызвать всех экспертов, — отмечает из клетки мужчина.

Его ходатайство суд отклонил, а вот свидетели со стороны прокурора будут вызваны. По версии следствия, Иванов поругался со Светланой в ее собственном доме, в тот момент он был пьян, а затем стал наносить ей удары.

— Нанес не менее 41 удара ножом по разным частям тела: голове, шее, животу, грудной клетке, — зачитывает обвинение прокурор.

После убийства женщины, по версии следствия, Иванов украл у Светланы золотое кольцо с красным камнем, золотые серьги, мобильный телефон, деньги и кошелек. Всего на сумму 206 деноминированных рублей. Затем уничтожил паспорт жертвы и пытался взорвать дом, чтобы скрыть следы преступления. Однако утечку газа быстро обнаружила аварийная служба.

— Не признаю себя виновным по всем статьям, — говорит обвиняемый. Он согласился дать показания только в конце судебного процесса после того, как будут допрошены потерпевшие, свидетели и изучены письменные материалы дела.

Напомним, судья из Могилева, которая в 2010 году оправдала Иванова, рассказывала TUT.BY, как выносила решение.

— Мой приговор был рассмотрен во всех инстанциях, оставлен в силе, республиканская прокуратура поддержала, — объяснила судья, которая уже несколько лет на пенсии. — Я помню его… Действительно, оправдательные приговоры выносятся нечасто, для меня это был первый оправдательный приговор по этой статье (ст. 139 УК «Убийство». — Прим.TUT.BY). Я работала качественно, поэтому приговоры оставались в силе. В моей 30-летней практике судьи было всякое: по пять раз могли отменять и снова к производству принимать. Поэтому заранее делать выводы, давать комментарии — это неправильно.

В материалах уголовного дела есть явка с повинной Иванова, в которой он пишет, что накануне преступления они со Светланой приготовили ужин, выпили, а потом случилась ссора, молодой человек схватился за нож. Уже в суде он отказался от своих слов.

— Для нас это все стало неожиданностью. Юра 9 лет жил и работал в Питере в строительной компании. На каком основании его сейчас задержали? Сына оправдал суд, ему выплатили компенсацию, а в августе 2017 года прилетели в Питер, надели на голову черный пакет, на руки — наручники и везли так до самого Минска. Я это дело не оставлю, буду писать в ООН! — эмоционально рассказывала TUT.BY Светлана, мама обвиняемого Юрия Иванова.

По версии женщины, после вынесения оправдательного приговора в Могилев приезжала комиссия, проверяла правоохранительные органы, чтобы наказать виновных в задержании Иванова. Сейчас президент дал команду «откопать всех» причастных к могилевскому делу: и следователей, и судей, и прокуроров. По информации TUT.BY, проверка продолжается до сих пор.

После вмешательства президента в 2017 году по вновь открывшимся обстоятельствам было возбуждено уголовное дело по ч. 2 п. 6 ст. 139 УК «Убийство с особой жестокостью». Санкция статьи предусматривает наказание: от 8 до 25 лет лишения свободы, или пожизненное наказание, или смертная казнь.