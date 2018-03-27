Лукашенко рассказал, как нужно реформировать Налоговый кодекс

Это произошло на встрече с председателем Совета по развитию предпринимательства, руководителем Аппарата Совета Министров Александром Турчиным.

– У нас должна быть налоговая система действительно необременительной. Но государство должно функционировать. И второе, что абсолютно правильно и точно, нас критикуют порой за это, нам нужен Налоговый кодекс удобный, простой, чтобы люди понимали его. Но, реформируя его, чтобы мы ни в ту, ни в другую сторону крен не сделали. То есть не сделали нашу налоговую систему избыточной, чтобы она не давила на предпринимательство. И, с другой стороны, чтобы мы (это еще опаснее) не оголили государство. Нельзя оголить основные направления деятельности государства. А это - налоги, деньги, – заявил Александр Лукашенко.

В декабре прошлого года на встрече с представителями деловых кругов глава государства сообщил, что Налоговый кодекс будет масштабно переработан: «Требование одно: сокращения доходов бюджета быть не должно. Сокращайте кодекс, как хотите, но чтобы был прирост налогов в бюджет».

Лукашенко поручил подготовить проект документа до сентября 2018 года.