От январских распродаж до «Черной пятницы»

.
Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Лукашенко: «Любые несанкционированные мероприятия должны пресекаться мгновенно»
Гамяльчанка, якую ўдарылі нажом у грудзі, папрасіла дапамогі ў мужчыны, але той адмовіў
Лукашенко рассказал, как нужно реформировать Налоговый кодекс
Свежее фото Тулеева: старик не может стоять
Вице-губернатор – отцу, потерявшему в пожаре троих детей: «Вы пиаритесь на трагедии». Фотофакт
Орехъ: «Страна – самоубийца, которая грозит миру нарисованными ракетами и каждый день истребляет саму себя»
Статкевіч: «Канцэртамі свабоду не заваюеш»
Загадка юбілею БНР
Шрайбман: «То, что нет политической оттепели, не значит, что ничего не меняется»
МЧС проверит торговые и развлекательные центры
США, Канада и европейские страны высылают более 100 российских дипломатов
Шокирующая история. В Лиде полуторагодовалый малыш босиком ушел из дома, мама его не искала
Это может спасти чью-то жизнь. Совет эксперта, на что обратить внимание в торговых центрах
Багінская ў міліцыі чытала вершы і сьпявала «Чорная зграя топча Айчыну»
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Коллизия, которую Лукашенко разрешить по большому счету не в силах
«Наши дети горели, а мы просто наблюдали»
Герой дня. 90-летний минчанин был задержан на 100-летии БНР
Власти Абхазии дали жесткую оценку высказываниям главы Беларуси
Крик души: «Нет телевидения. Есть сытые унылые гов***еды, покупающие себе на ваши деньги квартиры»

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Романчук: «Представил, как через 20 лет наши сыновья будут поздравлять друг друга на площади Калиновского»
Невзоров объяснил, почему 76% Путина ничего не значат
«Сюрприз»! О чем говорила Мария Захарова после трагедии в Кемерово
Самое странное объяснение, почему молодые люди не идут работать на госпредприятие
Шендерович о диктаторах: «Все будет стабильно, стабильно, потом еще раз стабильно, — а потом упадет»
Романчук: «Это чернуха похлеще «Дом-2» и сериалов про ментов»
Без розовых очков: что думают о Беларуси американские эксперты
Цифра дня. Сколько людей пришло на празднование 100-летия БНР
Композитор: «Ни в одной стране мира правительство так панически не боится своего народа»
Прызнанне чалавека, які ніколі не святкаваў Дзень Волі
Все, что нужно знать о въездном медицинском туризме в Беларуси
Реплика дня: «Почему поляки и литовцы смогли защитить свою государственность, а мы — нет...»
Актриса, пострадавшая от ОМОНа, просит возбудить уголовное дело
4х4: почему у Лукашенко двойственное отношение к БНР
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Герой дня. 90-летний минчанин был задержан на 100-летии БНР
Солнце праздника Независимости
Як выглядала Беларусь у часы БНР. Шмат фотафактаў
Клаудиа Шиффер и другие звездные любительницы загорать топлесс
Грузинские каникулы Коли Лукашенко
Как в Минске в «час Земли» погас свет
Лукашенко выпивает второй день подряд
Сара едет! На Санторини
Папарацци подсмотрели за отдыхом звезды эротических календарей Келли Брук
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Общество
27.03.2018
От январских распродаж до «Черной пятницы»

Делимся советами, как пережить скидочное затишье и не остаться с пустым кошельком.

Продвинутые шопоголики точно знают, на какой период запланировать наиболее масштабные покупки. Сезон крупных распродаж открывает в ноябре небезызвестный Black Friday, а закрывает Китайский новый год (январь/февраль).

Напрашивается вопрос: означает ли это, что во время скидочного затишья лучше свести шопинг к минимуму или даже совсем от него отказаться? Мы отвечаем — нет! Берите на вооружение наши советы и извлекайте максимальную выгоду от покупок.

Покупки в выходные дни и праздники

Наибольшую опасность для семейного бюджета представляют необдуманные покупки. Под влиянием импульса мы часто покупаем товары, которые впоследствии не используем или передариваем. Не зря психологи советуют перед походом по магазинам составлять список необходимого и тщательно его придерживаться, чтобы не поддаться соблазну купить что-то ещё.

Грамотные покупатели уже давно обратили внимание, что именно в выходные дни интернет-магазины предоставляют более выгодные скидки на товары. Происходит это из-за естественного спада посещаемости сайтов магазинов в этот период. Статистика скидок интернет-магазина iHerb показывает, что чаще всего распродажи выходного дня распространяются на весь ассортимент, что позволяет сэкономить до 30% от первоначальной стоимости товара.

Не стоит также забывать о праздниках. Множество интернет-магазинов проводит специальные акции, приуроченные к тому или иному событию, а вместе с этим предлагает своим покупателям не только значительные скидки, но и подарки, а также дополнительные услуги, например, бесплатную курьерскую доставку.

Made in China

Еще одним проверенным и достаточно распространённым способом экономии являются покупки в китайских интернет-магазинах. Здесь можно найти практически всё, начиная с одежды, обуви, косметики и заканчивая бытовой техникой, гаджетами, товарами для дома. Одними из наиболее популярных среди белорусских потребителей являются магазины Aliexpress и Banggood.

Среди главных преимуществ этих магазинов следует упомянуть перманентные распродажи и высокие скидки по купонам. Однако, у китайских интернет-магазинов есть не только плюсы, но и ряд существенных минусов. Самым большим недостатком является длительный период доставки. В исключительных случаях срок ожидания вашей покупки в Беларусь может увеличиться даже до 3 месяцев. Немаловажной является и трудность с осуществлением гарантийного ремонта. Как правило, продавцы предоставляют гарантию на год или два, но не забывайте, что высылать товар на ремонт вам придётся исключительно за свой счёт.

Кроме того, осложняет дело и налог на посылки из Китая. Без таможенного платежа один и тот же покупатель может заказать и получить товар весом не более 10 кг и на сумму не более 22 евро. При превышении этой нормы вы будете обязаны раскошелиться и на таможенный налог.

Тематические распродажи

Не каждый может похвастаться ангельским терпением и долгие недели дожидаться посылки из Китая, особенно если учесть, что отечественные интернет-магазины предоставляют возможность сэкономить при покупке во время тематических промо-акций. Чаще всего акции эти приурочены к какому-нибудь важному событию, например ко Дню знаний или Международному женскому дню. Перед началом учебного года в интернет-магазине OZON вы можете найти по привлекательной цене всё необходимое для школы, а на 8 марта приобрести косметику и парфюмерию за полцены!

Чтобы не пропустить самые выгодные предложения, советуем вам обязательно добавить себе в закладки страницу, посвященную промо-акциям или же подписаться на e-mail рассылку. Не забывайте также почаще заходить на страницы интернет-магазинов накануне Дня влюблённых, 23 февраля, Рождества и других праздников. Так вы наверняка не прозеваете что-то стоящее.

Ликвидация склада

Характерной чертой подобных промо-акций является их цикличность. Ликвидация склада проводится не только в интернет-магазинах одежды и обуви (например Wildberries), но и в магазинах бытовой техники и электроники (например 24shop). Приобретая одежду, обувь или аксессуары, мы часто обращаем внимание на новизну модели и её актуальность в нынешнем сезоне.

Однако при покупке дорогостоящей техники, которая наверняка прослужит не год и не два, эти качества отходят на второй план. Подобная ликвидация склада регулярно проводится в интернет-магазинах «Связной» и Lamoda, при этом в последнем можно получить дополнительную скидку по промокоду и сэкономит до нескольких сотен рублей.

Скидки для постоянных клиентов

В некоторых интернет-магазинах и сервисах стоит обратить внимание на программы лояльности для постоянных клиентов. Становясь участником такой программы, вы получаете доступ к индивидуальным бонусам и предложениям. Например, в магазине «Евроопт» (e-dostavka) за каждого приглашенного нового клиента и его последующую регистрацию вы получите целых два промокода на скидку 5%.

Еще одним примером может послужить приобретение билетов в онлайн-сервисе Airbaltic. Все участники программы лояльности получают специальные баллы PINS. По мере накопления бонусов постоянным клиентам предоставляются некоторые привилегии, чтобы сделать их путешествия с airbaltic еще более комфортными. Ко всему прочему, используя промокоды на скидку, можно сэкономить ещё больше! Все актуальные промокоды компании Airbaltic всегда доступны на специальной подстраничке купонной площадки Picodi.com.

Справедливость ради следует заметить, что не всегда покупки по программе лояльности могут быть выгодными. Речь идет о ситуации, когда скидки по акциям не суммируются. В таком случае необходимо проанализировать, что будет выгоднее — получить скидку по программе лояльности, предположим, в размере — 10%, или воспользоваться промокодом для всех клиентов, но на более крупную скидку −15%.

Как видите, экономный шопинг возможен в течение всего года, следует лишь хорошенько изучить и сравнить ассортимент магазинов и не лениться поискать дополнительные скидки по промокодам. Тем не менее, с крупными покупками лучше подождать до наступления «скидочного сезона» — а именно Черной пятницы, Киберпонедельника и Китайского нового года.

Белорусские продукты в Тбилиси продают в магазине под названием Bulbash

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 4.3 (оценок:6)
Главное
«Дапамога партызанскім паплечнікам Машэрава і пагубіла»
«Из 20 сохранных тел внешние признаки для опознания имеют не более трех»
5 нетыповых здымкаў з Дня Волі
Дзе была «народная апазыцыя» 25 сакавіка
Лица омоновцев и милиционеров в штатском, которые задерживали людей на Дне Воли
Празднование юбилея БНР: 7 удивительных моментов
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY