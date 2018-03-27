От январских распродаж до «Черной пятницы»

Делимся советами, как пережить скидочное затишье и не остаться с пустым кошельком.

Продвинутые шопоголики точно знают, на какой период запланировать наиболее масштабные покупки. Сезон крупных распродаж открывает в ноябре небезызвестный Black Friday, а закрывает Китайский новый год (январь/февраль).

Напрашивается вопрос: означает ли это, что во время скидочного затишья лучше свести шопинг к минимуму или даже совсем от него отказаться? Мы отвечаем — нет! Берите на вооружение наши советы и извлекайте максимальную выгоду от покупок.

Покупки в выходные дни и праздники

Наибольшую опасность для семейного бюджета представляют необдуманные покупки. Под влиянием импульса мы часто покупаем товары, которые впоследствии не используем или передариваем. Не зря психологи советуют перед походом по магазинам составлять список необходимого и тщательно его придерживаться, чтобы не поддаться соблазну купить что-то ещё.

Грамотные покупатели уже давно обратили внимание, что именно в выходные дни интернет-магазины предоставляют более выгодные скидки на товары. Происходит это из-за естественного спада посещаемости сайтов магазинов в этот период. Статистика скидок интернет-магазина iHerb показывает, что чаще всего распродажи выходного дня распространяются на весь ассортимент, что позволяет сэкономить до 30% от первоначальной стоимости товара.

Не стоит также забывать о праздниках. Множество интернет-магазинов проводит специальные акции, приуроченные к тому или иному событию, а вместе с этим предлагает своим покупателям не только значительные скидки, но и подарки, а также дополнительные услуги, например, бесплатную курьерскую доставку.

Made in China

Еще одним проверенным и достаточно распространённым способом экономии являются покупки в китайских интернет-магазинах. Здесь можно найти практически всё, начиная с одежды, обуви, косметики и заканчивая бытовой техникой, гаджетами, товарами для дома. Одними из наиболее популярных среди белорусских потребителей являются магазины Aliexpress и Banggood.

Среди главных преимуществ этих магазинов следует упомянуть перманентные распродажи и высокие скидки по купонам. Однако, у китайских интернет-магазинов есть не только плюсы, но и ряд существенных минусов. Самым большим недостатком является длительный период доставки. В исключительных случаях срок ожидания вашей покупки в Беларусь может увеличиться даже до 3 месяцев. Немаловажной является и трудность с осуществлением гарантийного ремонта. Как правило, продавцы предоставляют гарантию на год или два, но не забывайте, что высылать товар на ремонт вам придётся исключительно за свой счёт.

Кроме того, осложняет дело и налог на посылки из Китая. Без таможенного платежа один и тот же покупатель может заказать и получить товар весом не более 10 кг и на сумму не более 22 евро. При превышении этой нормы вы будете обязаны раскошелиться и на таможенный налог.

Тематические распродажи

Не каждый может похвастаться ангельским терпением и долгие недели дожидаться посылки из Китая, особенно если учесть, что отечественные интернет-магазины предоставляют возможность сэкономить при покупке во время тематических промо-акций. Чаще всего акции эти приурочены к какому-нибудь важному событию, например ко Дню знаний или Международному женскому дню. Перед началом учебного года в интернет-магазине OZON вы можете найти по привлекательной цене всё необходимое для школы, а на 8 марта приобрести косметику и парфюмерию за полцены!

Чтобы не пропустить самые выгодные предложения, советуем вам обязательно добавить себе в закладки страницу, посвященную промо-акциям или же подписаться на e-mail рассылку. Не забывайте также почаще заходить на страницы интернет-магазинов накануне Дня влюблённых, 23 февраля, Рождества и других праздников. Так вы наверняка не прозеваете что-то стоящее.

Ликвидация склада

Характерной чертой подобных промо-акций является их цикличность. Ликвидация склада проводится не только в интернет-магазинах одежды и обуви (например Wildberries), но и в магазинах бытовой техники и электроники (например 24shop). Приобретая одежду, обувь или аксессуары, мы часто обращаем внимание на новизну модели и её актуальность в нынешнем сезоне.

Однако при покупке дорогостоящей техники, которая наверняка прослужит не год и не два, эти качества отходят на второй план. Подобная ликвидация склада регулярно проводится в интернет-магазинах «Связной» и Lamoda, при этом в последнем можно получить дополнительную скидку по промокоду и сэкономит до нескольких сотен рублей.

Скидки для постоянных клиентов

В некоторых интернет-магазинах и сервисах стоит обратить внимание на программы лояльности для постоянных клиентов. Становясь участником такой программы, вы получаете доступ к индивидуальным бонусам и предложениям. Например, в магазине «Евроопт» (e-dostavka) за каждого приглашенного нового клиента и его последующую регистрацию вы получите целых два промокода на скидку 5%.

Еще одним примером может послужить приобретение билетов в онлайн-сервисе Airbaltic. Все участники программы лояльности получают специальные баллы PINS. По мере накопления бонусов постоянным клиентам предоставляются некоторые привилегии, чтобы сделать их путешествия с airbaltic еще более комфортными. Ко всему прочему, используя промокоды на скидку, можно сэкономить ещё больше! Все актуальные промокоды компании Airbaltic всегда доступны на специальной подстраничке купонной площадки Picodi.com.

Справедливость ради следует заметить, что не всегда покупки по программе лояльности могут быть выгодными. Речь идет о ситуации, когда скидки по акциям не суммируются. В таком случае необходимо проанализировать, что будет выгоднее — получить скидку по программе лояльности, предположим, в размере — 10%, или воспользоваться промокодом для всех клиентов, но на более крупную скидку −15%.

Как видите, экономный шопинг возможен в течение всего года, следует лишь хорошенько изучить и сравнить ассортимент магазинов и не лениться поискать дополнительные скидки по промокодам. Тем не менее, с крупными покупками лучше подождать до наступления «скидочного сезона» — а именно Черной пятницы, Киберпонедельника и Китайского нового года.

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