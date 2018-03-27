Свежее фото Тулеева: старик не может стоять

Telegram-канал «Пул №3» опубликовал снимок с губернатором Кемеровской области Аманом Тулеевым во время встречи с Владимиром Путиным, прибывшим во вторник на место трагедии.

«Владимир Путин: взгляд»

«Тулеев не может стоять, его держат за руку, чтобы не упал», – пишут журналисты из пула президента России, которые ведут канал

Отметим, что на фото глава области, где произошла страшная трагедия, унесшая жизни уже 67 человек (по официальным данным на утро 27 марта), выглядит совсем не таким грузным, как на архивных снимках – это практически два разных человека.

В свою очередь, автор Telegram-канала «Мышь в овощном» комментирует:

– Я, конечно, понимаю, что вот эта фотография, когда Тулеев не может стоять сам и его поддерживают, призвана не только показать, что старик убит горем (что может быть правдой) и что он очень плох физически (и это скорее всего так), и она как бы отвечает на вопрос, почему он не поехал на место трагедии.

Но мне категорически непонятно, почему тяжело больной старик руководит регионом и как он им руководит, если он тяжело больной старик? Это невероятно грустно может быть. Но у нас что, СССР? В худшем смысле этого слова?