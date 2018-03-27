Вице-губернатор – отцу, потерявшему в пожаре троих детей: «Вы пиаритесь на трагедии». Фотофакт

Стихийный митинг в Кемерово: «Правду!», «В отставку!», «Убийцы!». По официальным данным, в результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня» погибли уже 67 человек.

Во вторник на площадь Советов вышли более 1,5 тысяч человек.

К митингующим вышел вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. Как сообщает «Медуза», толпа встретила его криками «Правду!», «В отставку!», «Убийцы!».

Глава «Эха Москвы» Алексей Венедиктов поделился этим фото в Instagram, подписав: вице-губернатор – отцу, потерявшему в пожаре троих маленьких детей: «Вы пиаритесь на трагедии»

Ксения Собчак в Instagram: «У этого парня с фотографии в пожаре погибли жена, трое детей и сестра. А он остался. Один»

Многие не верят в официально обнародованное число жертв. Люди также просят ответить на вопрос, почему спасателям не удалось спасти так много людей.

По данным «Тайга.инфо», митингующие потребовали отставки мэра города Ильи Середюка и губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Во вторник в обладминистрации прошло совещание с участием президента РФ Владимира Путина, который сегодня прилетел в Кемерово, чтобы почтить память погибших и лично проконтролировать ход расследования трагедии. Перед митингующими президент России не появился.

К участникам митинга вышел мэр Илья Середюк, которого тоже встретили криками «В отставку!» Он предложил протестующим самим посетить морг, чтобы удостовериться в количестве жертв, отмечает newsru.com.