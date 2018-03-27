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Комментарии
27.03.2018
Антон Орехъ, Эхо Москвы
Орехъ: «Страна – самоубийца, которая грозит миру нарисованными ракетами и каждый день истребляет саму себя»

Давайте сейчас громко хором скажем, что во всем виноват Путин и на этом покончим. Это всё нам раз и навсегда объяснит. Но если виноват Путин – значит, не виноват никто.

А виноватые были, и виноватых было много. Кто-то так построил этот торговый центр, что он запылал быстрее, чем даже если бы там всё облили бензином. Через 14 секунд все было в огне и в черном дыму. Ничего не видно и нечем дышать – спастись можно только чудом! Кто-то же это так построил, понимая, что если будет пожар, то люди погибнут неизбежно. А кто-то подписал акт и принял эту стройку. Обрекая людей на смерть.

Сколько надо заплатить за такую подпись? А кто-то запирал пожарные двери. Я вообще не понимаю, откуда на пожарной двери может быть замок? Но двери были закрыты, потому что кому-то так было удобнее. Кто-то запер дверь в кинозал. Для того, чтобы на сеанс не попали безбилетники. Но когда все запылало, этот человек не думал о детях, которых запер, и я надеюсь, что он попадет в ад и будет гореть там вечно и мучиться так, как мучились эти дети. Кто-то назначил отвечать за пожарную систему повара, который просто вырубил систему оповещения.

Всё это адская смесь из взяток, глупости и равнодушия. Говорят, что надо спрашивать с начальства и не искать стрелочников. А почему надо стрелочников щадить? Щадить всех этих людей, которые совместными усилиями угробили несколько десятков человек. Но про начальников мы тоже не забудем. Они стояли с глупыми рожами и бубнили себе под нос, не понимая, что делать, а потом бегали от людей, потому что просто боялись смотреть им в глаза.

Про местного МЧС-ника не забудем, у которого машина стоит больше, чем вся его зарплата за год. Эти машины, дома и участки не могут быть куплены иначе, как на взятки и это кровавые деньги, потому что деньги таким людям платят за смерть заживо сгоревших детей. У губернатора Тулеева сейчас тоже личное горе. Но он прежде всех других слов начинает благодарить Путина. Путин при всей его загруженности нашел время и позвонил! Тулеев говорит это не просто так. Он вот этой лестью еще пытается спасти себя от позорной отставки.

Ну, и про Путина мы вспомним все равно. Чем он так невероятно занят? Какие дела для него важнее, чем гибнущие дети. Почему он спустя сутки был все еще в Москве, а не в Кемерово (во вторник утром Владимир Путин все же прибыл в Кемерово, – С.). И если десятков погибших людей мало для того, чтобы в стране был немедленно объявлен траур, то сколько их должно погибнуть? Где черта, за которой горевать должна вся страна?

Но наша страна – это не только страна Путина, Тулеева и разных хмырей с поросячьими мордами. Мы страна всех этих стрелочников. Мы сами себе ежедневно убиваем жадностью, глупостью и равнодушием. Мы страна – самоубийца, которая грозит миру нарисованными ракетами и каждый день истребляет саму себя.

 
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